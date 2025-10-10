Zmarł prof. Adam Strzembosz. Był wykładowcą na KUL

Zmarł prof. Adam Strzembosz, profesor, wybitny prawnik, naukowiec, sędzia i obrońca praworządności. W PRL sprzeciwiał się autorytaryzmowi, po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo. Kawaler Orderu Orła Białego, był m.in. wiceministrem sprawiedliwości w rządzie T. Mazowieckiego. Miał 95 lat.
O śmierci profesora Adama Strzembosza poinformował były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki.
Strzembosz był profesorem nauk prawnych, także nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był nie tylko wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ale także pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
Urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie, był jednym z rodzeństwa trojaczków. Był także nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe.