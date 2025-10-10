Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Przed nami ostatni weekend z festiwalem Cyrkulacje. Finaliści wykonują ostatnie szlify swoich występów.
Przez ostatnie tygodnie w Centrum Spotkania Kultur mogliśmy podziwiać zmagania artystów cyrkowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Przed nami finał - konkurs Etiud. Na scenie Centrum Spotkania Kultur w sobotę i niedzielę (godz. 18) zaprezentowane zostaną krótkie formy cyrkowe o różnorodnej stylistyce – od akrobatyki powietrznej i partnerskiej po żonglerkę w niecodziennych interpretacjach. Przed publicznością i jury wystąpią artyści z Europy Środkowo-Wschodniej, pokazując efekty swojej pracy. Każdy z nich zaprezentuje własną, autorską etiudę, ukazując, jak kreatywna i pełna uroku potrafi być współczesna sztuka cyrkowa. Twórcy będą rywalizować o trzy nagrody główne oraz wyróżnienia specjalne, w tym Nagrodę Publiczności.
- Każdy z zakwalifikowanych do finału artystów w unikalnej etiudzie zaprezentuje swoją dyscyplinę, pokazując, jak piękna i kreatywna jest współczesna sztuka cyrkowa - informują organizatorzy.
Na scenie wystąpią:
- Kateryna Smertina
- Marta Kaźmierczak
- Karolina Chwilczyńska-Szaflik
- Sophie&Lenni
- Martina&Lukas
- Veera Kaijanen
- Duo Amara
- Olena Dolynska
- Bernát Csanády
- Olek Zen
- Krzysztof Kostera
- Mariusz Nguyen
- Viktoriia Mamontova
- Aleksandra Sobolieva
Informacje o artystach oraz biilety do kupienia na stronie internetowej Centrum Spotkania Kultur.