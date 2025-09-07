Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

Cai błysnęła podczas niedawnych mistrzostw świata organizowanych przez konkurencyjną federację IBA. W Belgradzie Cai wywalczyła brązowy medal, a po drodze pokonała potężne rywalki na czele z Rosjanką Lyudmiłą Vorontsovą i Kazaszką Kariną Ibragimovą. Jej marsz został dopiero zastopowany w półfinale przez Tajkę Punrawee Ruenros.

W Liverpoolu w konfrontacji z wicemistrzynią olimpijską nie miała najmniejszych szans. Pięściarka Paco przywitała Azjatkę mocnym lewym sierpem. W kolejnych minuta poprawiła lewym prostym. Już w tej części walki widać było, że Szeremeta znakomicie czuje dystans i w pełni kontroluje walkę. W drugiej rundzie ponownie wicemistrzyni olimpijska uderzyła lewym sierpem. Jako, że była wyraźnie szybsza niż Cai, to nie miała problemów zarówno z defensywą, jak i ofensywą.

Chinka próbowała atakować, ale nadziewała się na potężne kontry. Trzecia runda była dla Szeremety najsłabsza. Nic jednak dziwnego, bo już po dwóch częściach tego pojedynku miała sukces w kieszeni. Arbitrzy też nie mieli wątpliwości i w komplecie przyznali zwycięstwo bokserce Paco.

Polka swój pojedynek ćwierćfinałowy stoczy w środę.