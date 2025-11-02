Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 2 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
15:18
Strona główna » Sport

PGE Start Lublin rozbity u siebie przez rywali z Ostrowa

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Elijah Hawkins (z piłką) zdobył 16 pkt
Elijah Hawkins (z piłką) zdobył 16 pkt (fot. PGE Start Lublin)

PGE Start Lublin został rozgromiony przez Tasomix Stal Ostrów Wielkopolski 76:91. To był bardzo słaby występ lubelskiej drużyny.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Stal przyjechała bowiem do hali Globus jako drużyna, która wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Tymczasem w niedzielę kompletnie zdominowała  swoich przeciwników.

Jedynie na początku spotkania podopieczni Wojciecha Kamińskiego byli w stanie toczyć wyrównaną walkę. Później górę wzięły indywidualne akcje, kuriozalne straty i fatalne decyzje rzutowe. Wystarczy powiedzieć, ze „czerwono-czarni” pierwszą trójkę trafili dopiero w połowie trzeciej kwarty, przy czternastej próbie.

Start na przełomie trzeciej i czwartej odsłony potrafił dzięki obronie strefowej znacząco zmniejszyć straty. I kiedy wydawało się, że być może ta szalona pogoń przyniesie efekt, to Elijah Hawkins i Tevin Mack zdecydowali się oddać dziwne rzuty za 3 punkt, których oczywiście nie trafili. Rywale rzucali znacznie rozsądniej i bez problemów ponownie odjechali przeciwnikom.

W szeregach PGE Start najlepiej zagrał Quincy Ford, który zdobył 15 pkt. Jeden więcej na koncie zapisał Hawkins, który jednak zrobił także aż 5 start. U przeciwników wyróżnił się Luka Sakota, który zdobył 20 pkt.

PGE Start Lublin – Tasomix Stal Ostrów Wielkopolski 76:91 (20:25, 14:26, 20:17, 22:23)

Start: Hawkins 16, Mack 14 (1x3), Griffin 9, Wright 8, Put 4 oraz Ford 15 (3x3), Krasuski 10 (2x3), B. Pelczar 0, Szymański 0.

Stal: Sakota 20 (2x3), Laster Jr 18 (2x3), Gibson 13 (2x3), Gołębiowski 9 (2x3), Mejeris 8 oraz Jackson 15 (1x3), Brzović 8, Rutecki 0, Pluta 0.

Sędziowali: Maliszewski, Trybalski i Pacek. Widzów: 1000.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Orlen Basket Liga PGE Start Lublin Tasomix Stal Ostrów Wielkopolski

Pozostałe informacje

Zdjęcie ilustracyjne
HISTORIA

Jak kranówka dała popalić świdniczanom

Była to pierwsza po wojnie i zarazem największa epidemia na Lubelszczyźnie. Dotknęła mieszkańców Świdnika oraz okolicznych wsi. Wszystko przez beztroskę ówczesnych lokalnych władz i fatalny stan miejskiej sieci wodociągowej.
Dacia zatrzymana przez policjantów. Ukrainiec za kierownicą miał 3 promile

3 promile powiozło Ukraińca

Policjanci z Lubartowa podczas dnia Wszystkich Świętych zatrzymali aż ośmiu nietrzeźwych kierowców. Niechlubny rekordzista miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
Motor zremisował w Poznaniu. Fajerwerki przed przerwą, defensywa po przerwie
ZDJĘCIA
galeria

Motor zremisował w Poznaniu. Fajerwerki przed przerwą, defensywa po przerwie

Po 20 minutach pewnie sporo osób liczyło na pełną pulę, ale lepszy rydz niż nic. Motor prowadził w Poznaniu z Lechem 2:0. Niestety, wraca do domu tylko z jednym „oczkiem”. – Będzie w drużynie duży niedosyt – przyznał po końcowym gwizdku na antenie Canal+ Sport Arkadiusz Najemski.
Jeden z włamywaczy w rękach policjantów

Gruzin z Ukraińcem „gościnny występ” zakończyli w więzieniu

Ryccy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do domu jednorodzinnego na terenie gminy Kłoczew. Zatrzymani to 32-letni obywatel Gruzji oraz 33-letni obywatel Ukrainy. Obaj usłyszeli zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Elijah Hawkins (z piłką) zdobył 16 pkt

PGE Start Lublin rozbity u siebie przez rywali z Ostrowa

PGE Start Lublin został rozgromiony przez Tasomix Stal Ostrów Wielkopolski 76:91. To był bardzo słaby występ lubelskiej drużyny.

Ekipa zbiera na renowację nagrobków na cmentarzu w Zemborzycach

Kwestują w swojej parafii

W Zemborzycach trwa jubileuszowa - 20. już kwesta, którą zapoczątkował w 2004 r. radny Leszek Daniewski. 
Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”
Patronat „Dziennik Wschodniego”

Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”

Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”
Odwiedzamy groby bliskich. Zobacz zdjęcia z cmentarza na Majdanku w Lublinie

Odwiedzamy groby bliskich. Zobacz zdjęcia z cmentarza na Majdanku w Lublinie

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. To czas, gdy wspominamy bliskich, którzy odeszli, i modlimy się o ich wieczny pokój.
Zdjęcie ilustracyjne

Wyciek danych użytkowników SuperGrosz. Minister Gawkowski: sytuacja jest bardzo poważna

Dane części użytkowników serwisu pożyczkowego SuperGrosz wyciekły po ataku hakerskim i trafiły w ręce przestępców – poinformował w niedzielę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK.
Karol Czubak w tym sezonie zdobył już siedem goli

Cenny punkt. Lech Poznań - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor prowadził w Poznaniu z Lechem 2:0 po 20 minutach. Ostatecznie drużyna Mateusza Stolarskiego zremisowała na trudnym terenie 2:2.
Zdjęcie ilustracyjne

50 tys. zł za marzenie o Skodzie

Blisko 50 tysięcy złotych stracił 36-latek z gminy Tomaszów Lubelski, który chciał kupić samochód wystawiony na niemieckim portalu internetowym. Pojazd widział tylko na zdjęciach z aukcji. Zamiast wymarzonej skody – stracił wszystkie pieniądze.
Zdjęcie ilustracyjne

Wyjątkowa oprawa dzisiejszego meczu Lech Poznań – Motor Lublin

Niedzielny mecz Lecha Poznań z Motorem Lublin w 14. kolejce ekstraklasy będzie miał wyjątkową oprawę. Klub i kibice uczczą pamięć Teodora Anioły – legendarnego napastnika „Kolejorza”, od którego urodzin mija właśnie 100 lat. Początek spotkania o godz. 14.45. Relacja na żywo na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl
Zdjęcie ilustracyjne

14 listopada pochówek żołnierzy Wojska Polskiego ekshumowanych we Lwowie

14 listopada w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbędą się pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Ich ekshumacje przeprowadzono w sierpniu na lwowskich Zboiskach – poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w rozmowie z agencją Ukrinform.
Na drogach operuje zwiększona liczba patroli policyjnych

Bardzo spokojny 1 listopada. Tylko jedna osoba ranna

Tylko jeden wypadek drogowy odnotowali policjanci 1 listopada. Wszystkich Świętych w regionie minął wyjątkowo spokojnie.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

W piątek Górnik Łęczna przegrał u siebie z Polonią Warszawa i nadal znajduje się w strefie spadkowej. Z kolei ekipa ze stolicy zaczęła budować serię i wygrała drugi mecz z rzędu. Jak spotkanie podsumowali szkoleniowcy obu ekip?
PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 