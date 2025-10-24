PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarni

Kluczową kwestią może być jednak zmęczenie. Lublinianie bowiem nie wracają do swoich domów po powrocie z Bułgarii. Wsiadają w autokar i jadą na północ Polski. W domach będą więc zapewne dopiero w niedzielny poranek.

A trzeba pamiętać także, że hala w Słupsku to jeden z najgorętszych obiektów w Polsce. Czarni dość niespodziewanie pokonali King Szczecin, ale byli gorsi od MKS Dąbrowa Górnicza i Legii Warszawa. Co ciekawe, na razie najlepsze statystyki w Czarnych ma Szymon Tomczak. To rzadkość w lidze zdominowanej przez obcokrajowców. Spośród cudzoziemców warto zwrócić uwagę na kapitalnego Łotysza, Aigarsa Skele.

Mecz w Słupsku rozpocznie się o godz. 15. Transmisja z niego będzie obecna na portalu YouTube.