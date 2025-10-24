Muzeum Zamojskie w Google Arts & Culture. Zwiedzanie bez wychodzenia z domu

Google Arts & Culture jest cyfrową przestrzenią umożliwiającą wirtualny dostęp do muzeów, galerii, archiwów i wystaw z całego świata. Cel jest prosty: upowszechnianie sztuki, historii i kultury w sposób dostępny dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Teraz właśnie na tej zasadzie może być prezentowana historia Zamościa i regionu. Dostęp zyskuje oczywiście lokalna społeczność, ale również odbiorcy z całego świata.

Pierwsza zamojska wystawa udostępniona online to kolekcja fotografii Feliksa Łukowskiego, dokumentująca życie codzienne na polskiej wsi w latach 40. i 50. XX wieku.

- Obecność na Google Arts & Culture to dla nas nie tylko prestiż – to także nowe możliwości, by opowiedzieć światu historię naszego regionu i pokazać unikalne zbiory – mówi Anna Cichosz, dyrektor Muzeum Zamojskiego.

Zanim zdjęcia trafiły do sieci, pracownicy zamojskiej placówki musieli wykonać sporo dość żmudnej pracy. Digitalizowali zdjęcia, dodawali do nich opisy i opracowania merytoryczne. Cały projekt musieli również dostosować do międzynarodowych standardów platformy.

Muzeum zachęca już do przyjrzenia się wyjątkowym kadrom Feliksa Łukowskiego i poznania historii polskiej wsi sprzed ponad 70 lat. Wystarczy kliknąć TUTAJ.