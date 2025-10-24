Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

Dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie był dziś miejscem ślubowania pierwszoklasistów z klas mundurowych XIV LO w Lublinie.
Klasy mundurowe w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tegorocznym ślubowaniu wzięło udział blisko 120 uczniów. Klasy liczą maksymalnie 30 osób, zatem jak nietrudno policzyć, funkcjonują cztery klasy o takim profilu. Ściślej mówiąc, są to trzy klasy wojskowe i jedna przygotowująca do służby celno-skarbowej.
Dyrektor szkoły Elżbieta Denejko podkreślała, że uczniowie garną się do munduru, stąd stuprocentowe obłożenie wszystkich klas pierwszych. Warto dodać, że Oddziały Przygotowania Wojskowego szkolone są pod patronatem MON.