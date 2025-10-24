W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek autobusy linii 78 pojadą objazdem. Ma to związek z planowanym przez Gminę Konopnica remontem nawierzchni drogi gminnej w Zemborzycach Podleśnych.
Jak informuje Monika Fisz z ZDiTM w Lublinie, objazdy linii 78 będą obowiązywać w poniedziałek i wtorek w ściśle określonych godzinach, tj. między 7:30 a 19:00. Ponadto ulegną zmianie godziny kursowania z przystanku Zana ZUS 01 w kierunku Zemborzyc Podleśnych. Poniżej mapka objazdu, a szczegółową informację można znaleźć również na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego pod tym linkiem.