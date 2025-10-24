Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 25 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Chełm

Wczoraj
20:37
Strona główna » Chełm

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Autor: Zdjęcie autora oprac. KamPom
Udostępnij A A
(fot. Policja Chełm/fb)

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i aktualny zakaz prowadzenia pojazdów – to „rekordowy” zestaw, z którym wczoraj wieczorem na ulice Chełma wyjechał 34-letni kierowca Opla. Jego szaleńcza jazda zakończyła się na ogrodzeniu ogródków działkowych przy ulicy Przemysłowej. Cudem nikt nie ucierpiał.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w czwartkowy wieczór. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pojeździe, który zjechał z drogi i wbił się w ogrodzenie działek. Gdy policjanci dotarli na miejsce, szybko okazało się, że kierowca był kompletnie pijany – miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Co więcej, 34-latek nie miał prawa wsiadać za kierownicę, bo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.

— To skrajna nieodpowiedzialność, która mogła skończyć się tragedią. Apelujemy o rozsądek i trzeźwość za kierownicą — podkreśla nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz złamanie orzeczonych środków karnych, 34-latkowi grozi nawet do 5 lat więzienia.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Chełm policja pijany kierowca alkohol policja Chełm kmp chełm wypadek zakaz prowadzenia pojazdów

Pozostałe informacje

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Kibice Motoru czekali na zwycięstwo swoich pupili od 30 sierpnia. Niemal po dwóch miesiącach wreszcie się doczekali. Żółto-biało-niebiescy w piątkowy wieczór rozbili u siebie Widzew Łódź aż 3:0.
Koszykarze Startu łączą grę w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku

PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarni

Daria Szynkaruk, najlepsza zawodniczka piątkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

Relację z piątkowego spotkania nie wypada zacząć inaczej, jak od słów pochwały dla całego działu marketingu PGE MKS El-Volt Lublin.
126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

Nie był pijany, ale zabrakło mu rozsądku. 46-letni motocyklista z gminy Cyców, który w terenie zabudowanym pędził 126 km/h, postanowił uciec przed policyjnym patrolem, po 12 kilometrach pościgu został zatrzymany w lesie. Teraz – zamiast trzech miesięcy bez prawa jazdy – może spędzić nawet pięć lat w więzieniu.

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i aktualny zakaz prowadzenia pojazdów – to „rekordowy” zestaw, z którym wczoraj wieczorem na ulice Chełma wyjechał 34-letni kierowca Opla. Jego szaleńcza jazda zakończyła się na ogrodzeniu ogródków działkowych przy ulicy Przemysłowej. Cudem nikt nie ucierpiał.

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Miał pilnować lasu, a zatrzymał pijanego kierowcę traktora. Wspólny patrol policjantki z Żółkiewki i strażników leśnych z Nadleśnictwa Krasnystaw przyniósł nieoczekiwane efekty. W ramach ogólnopolskiej akcji „Stroisz 2025” funkcjonariusze walczyli nie tylko z nielegalnym pozyskiwaniem stroiszu, ale także zatrzymali nietrzeźwego kierowcę i ujawnili nielegalną wycinkę drzewa.

Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

Dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie był dziś miejscem ślubowania pierwszoklasistów z klas mundurowych XIV LO w Lublinie.

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek autobusy linii 78 pojadą objazdem. Ma to związek z planowanym przez Gminę Konopnica remontem nawierzchni drogi gminnej w Zemborzycach Podleśnych.
Motor liczy dzisiaj na przełamanie

Koniec kiepskiej passy. Motor Lublin - Widzew Łódź (zapis relacji na żywo)

Sześć meczów bez wygranej i wystarczy. Niespodziewanie, w piątkowy wieczór Motor Lublin pokonał Widzew Łódź 3:0. Kluczowe dla losów spotkania były gole z: końcówki pierwszej połowy i początku drugiej.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Zamościu

Pełczyńska-Nałęcz w Zamościu: Realny wróg jest na wschodzie

Nikt Polski nie chce zabrać, realny wróg jest na wschodzie – podkreśliła w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała też, że nie wyklucza startu w wyborach na szefa Polski 2050.
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA
galeria

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Nowy lokator kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki ma niecałe pół metra wzrostu i jego atrybutem jest mikroskop. To nowy koziołek, który pojawił się w piątek w przestrzeni miejskiej.

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

Every breakthrough in modern medicine begins not with a marketing campaign or a press release, but with data — precise, verified, and ethically collected. Behind that data stand two crucial pillars of clinical research: the operational teams that make trials happen, and the analytical minds that interpret their results. Poland, a growing hub for clinical operations, and the discipline of biostatistics together illustrate how strategy and science intersect to create credible, global evidence.
Odsłonięcie muralu uświetnił swoją obecnością minister Kosiniak-Kamysz.

W Lublinie odsłonięto mural ku czci gen. Kamińskiego

Przy ul. Skłodowskiej 9 odsłonięto dziś mural poświęcony osobie generała Franciszka Kamińskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony.

Wizualizacja części stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5.
TYLKO U NAS

Nowy stadion przy Z5 – jest pierwsza wizualizacja

Kibice żużlowi długo poczekają sobie na rozpoczęcie nowego sezonu, ale cierpliwość lubelskich fanów czarnego sportu jest na granicy wytrzymałości z innego powodu – chodzi oczywiście o stadion z prawdziwego zdarzenia. Mamy pierwszą wizualizację obiektu przy Zygmuntowskich 5, którego modernizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Póki co w Google Arts & Culture dostępna jest jedna z wystaw Muzeum Zamojskiego. Pozostałe można zwiedzać w sposób tradycyjny

Muzeum Zamojskie w Google Arts & Culture. Zwiedzanie bez wychodzenia z domu

Można wybrać się do muzeum i obejrzeć eksponaty z bliska albo bez ruszania się z domu odwiedzić wystawy. Muzeum Zamojskie w Zamościu daje tę możliwość, bo właśnie zadebiutowało na Google Arts & Culture.

Najnowsze
Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet

22:32 Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

21:58

PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarni

21:53

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

21:15

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

20:37

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

20:15

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

19:50

Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Koszykarze Startu łączą grę w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku

PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarni

Daria Szynkaruk, najlepsza zawodniczka piątkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Koszykarze Startu łączą grę w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku

PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarni

Daria Szynkaruk, najlepsza zawodniczka piątkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

galeria
Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty