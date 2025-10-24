Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w czwartkowy wieczór. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pojeździe, który zjechał z drogi i wbił się w ogrodzenie działek. Gdy policjanci dotarli na miejsce, szybko okazało się, że kierowca był kompletnie pijany – miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Co więcej, 34-latek nie miał prawa wsiadać za kierownicę, bo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.

— To skrajna nieodpowiedzialność, która mogła skończyć się tragedią. Apelujemy o rozsądek i trzeźwość za kierownicą — podkreśla nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz złamanie orzeczonych środków karnych, 34-latkowi grozi nawet do 5 lat więzienia.