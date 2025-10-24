Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Pierwsze 25 minut to nudy na pudy. Na boisku nie działo się praktycznie nic. Ciekawiej było na trybunach. Najpierw kibice gospodarzy odpalili fajerwerki, potem były race, no i chwila przerwy ze względu na zadymienie boiska. Nie brakowało też „ciepłych” słów, którymi przerzucali się sympatycy obu ekip.

W 27 minucie wreszcie coś drgnęło także na murawie. Fabio Ronaldo uciekł swojemu rywalowi na lewym skrzydle, wpadł w pole karne, ale uderzył zbyt lekko, żeby zaskoczyć bramkarza. Dosłownie po chwili celną próbą odpowiedział Mariusz Fornalczyk. Zanim minął drugi kwadrans podania na lewym skrzydle wymienili: Filip Luberecki i Ronaldo. Szkoda tylko, że ostatecznie futbolówka nie dotarła do Karola Czubaka.

Motor wywalczył rzut rożny, a po centrze z narożnika przeszkodzili sobie: Ivo Rodrigues i Czubak. Efekt? Mimo naprawdę dobrej okazji, nie było nawet celnego strzału. Wyraźnie drużyny się jednak rozruszały, bo za chwilę Szymon Czyż miał trochę miejsca przed szesnastką. W końcu zdecydował się na uderzenie prosto w Ivana Brkicia.

W 33 minucie Widzew wypracował sobie bardzo dobrą sytuację. Goście wymienili sporo podań, a na koniec niepilnowany Fornalczyk dostał podanie w pole karne od Frana Alvareza. Od razu zdecydował się na strzał. Ponownie prosto do „koszyczka” bramkarza.

W 41 minucie trochę niespodziewanie, kibice doczekali się gola. Rodrigues dośrodkował z lewej flanki, ale wydawało się, że Peter Therkildsen wybije piłkę głową. Duńczyk jej jednak nie sięgnął, na co liczył zamykający akcję Michał Król. Skrzydłowy z bliska nie miał problemów, żeby otworzyć wynik.

Motor dobrze zakończył pierwszą połowę, a jeszcze lepiej rozpoczął drugą. Wystarczyło dokładnie... 39 sekund, a już było 2:0. Michał Król minął jednego przeciwnika, w polu karnym wygrał „przebitkę” z drugim i strzelił w kierunku bramki, gdzie piętą futbolówkę trącił jeszcze Czubak.

To wystarczyło, żeby gospodarze cieszyli się z drugiego gola. Pięć minut później drużyna z Łodzi leżała już na łopatkach. Świetnym podaniem za linię obrony popisał się Marek Bartos. Czubak stanął oko w oko z bramkarzem rywali i chociaż doganiał go już obrońca, to w odpowiednim momencie zdołał huknąć w krótki róg na 3:0.

Kolejne fragmenty? Widzew starał się coś zdziałać z przodu. Chociaż był przy piłce, a gra często toczyła się na połowie gospodarzy, to niewiele z tego wynikało. W 65 minucie, to zespół trenera Mateusza Stolarskiego miał kilka okazji na gola. W 65 minucie zabrakło lepszego dogrania Króla do Arkadiusza Najemskiego.

Po rzucie rożnym za chwilę w dobrej sytuacji zablokowany został za to Bartosz Wolski. Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie, co oznacza, że przed serią trudnych spotkań z: Lechem, Wisłą Płock, Cracovią i Legią w Lublinie mocno poprawili sobie humory. W Poznaniu „Motorowcy” zagrają w następną niedzielę, 2 listopada, o godz. 14.45.

Motor Lublin – Widzew Łódź 3:0 (1:0)

Bramki: Król (41), Czubak (46, 51).

Motor: Brkić – Stolarski (83 Wójcik), Bartos, Najemski, Luberecki, Samper (78 Scalet), Wolski, Rodrigues, Król, Czubak (78 Dadashov), Ronaldo (67 van Hoeven).

Widzew: Kikolski – Krajewski, Żyro, Visus, Therkildsen (57 Gallapeni), Akere (57 Baena), Alvarez (68 Zeqiri), Selahi, Czyż (68 Pawłowski), Fornalczyk (83 Ba), Bergier.

Żółte kartki: Luberecki – Krajewski, Zeqiri.

Sędziował: Mateusz Piszczelok (Katowice).

Widzów: 11306.