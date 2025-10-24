Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Kibice Motoru czekali na zwycięstwo swoich pupili od 30 sierpnia. Niemal po dwóch miesiącach wreszcie się doczekali. Żółto-biało-niebiescy w piątkowy wieczór rozbili u siebie Widzew Łódź aż 3:0.

Pierwsze 25 minut to nudy na pudy. Na boisku nie działo się praktycznie nic. Ciekawiej było na trybunach. Najpierw kibice gospodarzy odpalili fajerwerki, potem były race, no i chwila przerwy ze względu na zadymienie boiska. Nie brakowało też „ciepłych” słów, którymi przerzucali się sympatycy obu ekip.

W 27 minucie wreszcie coś drgnęło także na murawie. Fabio Ronaldo uciekł swojemu rywalowi na lewym skrzydle, wpadł w pole karne, ale uderzył zbyt lekko, żeby zaskoczyć bramkarza. Dosłownie po chwili celną próbą odpowiedział Mariusz Fornalczyk. Zanim minął drugi kwadrans podania na lewym skrzydle wymienili: Filip Luberecki i Ronaldo. Szkoda tylko, że ostatecznie futbolówka nie dotarła do Karola Czubaka.

Motor wywalczył rzut rożny, a po centrze z narożnika przeszkodzili sobie: Ivo Rodrigues i Czubak. Efekt? Mimo naprawdę dobrej okazji, nie było nawet celnego strzału. Wyraźnie drużyny się jednak rozruszały, bo za chwilę Szymon Czyż miał trochę miejsca przed szesnastką. W końcu zdecydował się na uderzenie prosto w Ivana Brkicia.

W 33 minucie Widzew wypracował sobie bardzo dobrą sytuację. Goście wymienili sporo podań, a na koniec niepilnowany Fornalczyk dostał podanie w pole karne od Frana Alvareza. Od razu zdecydował się na strzał. Ponownie prosto do „koszyczka” bramkarza.

W 41 minucie trochę niespodziewanie, kibice doczekali się gola. Rodrigues dośrodkował z lewej flanki, ale wydawało się, że Peter Therkildsen wybije piłkę głową. Duńczyk jej jednak nie sięgnął, na co liczył zamykający akcję Michał Król. Skrzydłowy z bliska nie miał problemów, żeby otworzyć wynik.

Motor dobrze zakończył pierwszą połowę, a jeszcze lepiej rozpoczął drugą. Wystarczyło dokładnie... 39 sekund, a już było 2:0. Michał Król minął jednego przeciwnika, w polu karnym wygrał „przebitkę” z drugim i strzelił w kierunku bramki, gdzie piętą futbolówkę trącił jeszcze Czubak.

To wystarczyło, żeby gospodarze cieszyli się z drugiego gola. Pięć minut później drużyna z Łodzi leżała już na łopatkach. Świetnym podaniem za linię obrony popisał się Marek Bartos. Czubak stanął oko w oko z bramkarzem rywali i chociaż doganiał go już obrońca, to w odpowiednim momencie zdołał huknąć w krótki róg na 3:0.

Kolejne fragmenty? Widzew starał się coś zdziałać z przodu. Chociaż był przy piłce, a gra często toczyła się na połowie gospodarzy, to niewiele z tego wynikało. W 65 minucie, to zespół trenera Mateusza Stolarskiego miał kilka okazji na gola. W 65 minucie zabrakło lepszego dogrania Króla do Arkadiusza Najemskiego.

Po rzucie rożnym za chwilę w dobrej sytuacji zablokowany został za to Bartosz Wolski. Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie, co oznacza, że przed serią trudnych spotkań z: Lechem, Wisłą Płock, Cracovią i Legią w Lublinie mocno poprawili sobie humory. W Poznaniu „Motorowcy” zagrają w następną niedzielę, 2 listopada, o godz. 14.45.

Motor Lublin – Widzew Łódź 3:0 (1:0)

Bramki: Król (41), Czubak (46, 51).

Motor: Brkić – Stolarski (83 Wójcik), Bartos, Najemski, Luberecki, Samper (78 Scalet), Wolski, Rodrigues, Król, Czubak (78 Dadashov), Ronaldo (67 van Hoeven).

Widzew: Kikolski – Krajewski, Żyro, Visus, Therkildsen (57 Gallapeni), Akere (57 Baena), Alvarez (68 Zeqiri), Selahi, Czyż (68 Pawłowski), Fornalczyk (83 Ba), Bergier.

Żółte kartki: Luberecki – Krajewski, Zeqiri.

Sędziował: Mateusz Piszczelok (Katowice).

Widzów: 11306.

Motor liczy dzisiaj na przełamanie

Koniec kiepskiej passy. Motor Lublin - Widzew Łódź (zapis relacji na żywo)

Daria Szynkaruk, najlepsza zawodniczka piątkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

