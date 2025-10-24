Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Tomek dumnie reprezentuje wszystkich diagnostów - w lekarskim fartuchu spogląda w mikroskop, a w drugiej raciczce trzyma próbówkę. Inicjatorami powstania nowego koziołka są byli studenci kierunku analityka medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zrzeszeni w Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych.

- Aby poznać powód nadania tego imienia Naszemu Koziołkowi musimy cofnąć się w czasie do drugiej połowy ubiegłego wieku, kiedy to diagnostyka laboratoryjna w Polsce uznana została oficjalnie za odrębną specjalność medyczną (1953 rok), co stało się istotnym przyczynkiem do rozwoju tej dziedziny medycyny, także w zakresie organizacyjnym - mówi Monika Kuśmierczuk, jedna z inicjatorek postawienia koziołka.

W 1962 roku przy Polskim Towarzystwie Lekarskim powstała Sekcja Analityki Lekarskiej, zrzeszająca około 250 osób – wyłącznie lekarzy pracujących w laboratoriach diagnostycznych. Stanowili oni jednak zaledwie około 15% wszystkich pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w tych placówkach. Wkrótce więc dostrzeżono potrzebę stworzenia organizacji, która obejmowałaby wszystkich specjalistów laboratoriów diagnostycznych, niezależnie od wykształcenia podstawowego.

Zaledwie dwa lata później, w 1964 roku, powołano do życia Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL) – organizację, która zintegrowała środowisko diagnostów z całego kraju. W 1965 roku rozpoczęto tworzenie oddziałów terenowych w miastach wojewódzkich.

Właśnie w tym momencie pojawia się nazwisko prof. dr. hab. Tomasza Borkowskiego – inicjatora, współtwórcy i organizatora Oddziału Lubelskiego PTDL. Profesor objął także funkcję jego pierwszego przewodniczącego, dając początek długoletniej tradycji działalności diagnostów w regionie.

Tomek jest 13. koziołkiem na lubelskim szlaku koziołków stworzonym przez Fundację Lubelskie Koziołki.