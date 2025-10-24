Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 24 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
18:35
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Motor Lublin - Widzew Łódź (relacja na żywo)

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Motor liczy dzisiaj na przełamanie
Motor liczy dzisiaj na przełamanie (fot. Wojtek Szubartowski)

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają u siebie, drugi raz z rzędu w piątek, ale tym razem spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30. My zapraszamy na tekstową relację na żywo.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Motor Lublin – Widzew Łódź

Bramki:

Motor:

Widzew:

Żółte kartki:

Sędziuje: Mateusz Piszczelok (Katowice).

Widzów:

Rezerwowi:

Motor:

Widzew:

--------------------------------------------------

Obie drużyny w tym sezonie grają poniżej oczekiwań. Różnica jest taka, że Widzew ma już trzeciego trenera. Od tygodnia za wyniki ekipy z Łodzi odpowiada Chorwat Igor Jovicević. W debiucie, jego nowi podopieczni pokonali Radomiaka 3:2. W efekcie, po dwunastu rozegranych meczach mają na koncie 16 punktów i zajmują ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na wyjazdach radzą sobie jednak słabo.

Z pięciu takich meczów wygrali tylko jeden. Trzeba jednak dodać, że grali z samą czołówką. W Białymstoku i Zabrzu przegrali po 2:3, Cracovii ulegli 0:1, a Lechowi 1:2. Pokonali za to beniaminka z Niecieczy 4:2.

Motor na zwycięstwo czeka już od... 30 sierpnia. Wtedy żółto-biało-niebiescy pokonali w Zabrzu Górnika 1:0. W kolejnych spotkaniach drużyna trenera Mateusza Stolarskiego miała lepsze i gorsze momenty. Najpierw zanotowała trzy remisy z rzędu, a ostatnio dwie kolejne porażki po słabych występach. Najpierw 0:2 z Rakowem, a przed tygodniem 2:5 z GKS Katowice. Lublinianie wylądowali tuż nad strefą spadkową, ale zachowują spokój.

– Oczywiście, że mieliśmy poczucie frustracji i lekkiego wstydu po meczu z GKS. To jest nieuniknione. Łatwo było zauważyć po mnie na konferencji, że są słowa, które najchętniej bym powiedział, ale nie chciałem działać pod wpływem emocji. Mamy dwie możliwości: albo czekamy na wyrok i liczymy na to, że Widzew będzie słabo dysponowany, albo wychodzimy i próbujemy trzymać ręce na kierownicy i zarządzać tym kryzysem. Pierwsze nastawienie myślę, że zdołuje nas bardziej. Co zrobi drugie nie wiadomo, ale trzeba działać. To normalny etap, każdego klubu czy trenera i sportu. Nie pierwszy raz Motor jest w kryzysie i nie ostatni. To samo dotyczy innych drużyn, stawiamy temu czoła. Nie widzę złożenia broni przez zawodników, działamy dalej. Chcemy wygrać mecz, to jedyne, czego sobie życzę – zapewnia przed spotkaniem Mateusz Stolarski.

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Zbigniew Jakubas: Jestem w stanie ściągnąć zawodnika za 10 milionów euro, nawet za 50

Zbigniew Jakubas: Jestem w stanie ściągnąć zawodnika za 10 milionów euro, nawet za 50

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Widzew Łódź Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski motor lublin - widzew łódź relacja na żywo

Pozostałe informacje

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek autobusy linii 78 pojadą objazdem. Ma to związek z planowanym przez Gminę Konopnica remontem nawierzchni drogi gminnej w Zemborzycach Podleśnych.
Motor liczy dzisiaj na przełamanie

Motor Lublin - Widzew Łódź (relacja na żywo)

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają u siebie, drugi raz z rzędu w piątek, ale tym razem spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30. My zapraszamy na tekstową relację na żywo.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Zamościu

Pełczyńska-Nałęcz w Zamościu: Realny wróg jest na wschodzie

Nikt Polski nie chce zabrać, realny wróg jest na wschodzie – podkreśliła w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała też, że nie wyklucza startu w wyborach na szefa Polski 2050.
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA
galeria

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Nowy lokator kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki ma niecałe pół metra wzrostu i jego atrybutem jest mikroskop. To nowy koziołek, który pojawił się w piątek w przestrzeni miejskiej.

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

Every breakthrough in modern medicine begins not with a marketing campaign or a press release, but with data — precise, verified, and ethically collected. Behind that data stand two crucial pillars of clinical research: the operational teams that make trials happen, and the analytical minds that interpret their results. Poland, a growing hub for clinical operations, and the discipline of biostatistics together illustrate how strategy and science intersect to create credible, global evidence.
Odsłonięcie muralu uświetnił swoją obecnością minister Kosiniak-Kamysz.

W Lublinie odsłonięto mural ku czci gen. Kamińskiego

Przy ul. Skłodowskiej 9 odsłonięto dziś mural poświęcony osobie generała Franciszka Kamińskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony.

Wizualizacja części stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5.
TYLKO U NAS

Nowy stadion przy Z5 – jest pierwsza wizualizacja

Kibice żużlowi długo poczekają sobie na rozpoczęcie nowego sezonu, ale cierpliwość lubelskich fanów czarnego sportu jest na granicy wytrzymałości z innego powodu – chodzi oczywiście o stadion z prawdziwego zdarzenia. Mamy pierwszą wizualizację obiektu przy Zygmuntowskich 5, którego modernizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Póki co w Google Arts & Culture dostępna jest jedna z wystaw Muzeum Zamojskiego. Pozostałe można zwiedzać w sposób tradycyjny

Muzeum Zamojskie w Google Arts & Culture. Zwiedzanie bez wychodzenia z domu

Można wybrać się do muzeum i obejrzeć eksponaty z bliska albo bez ruszania się z domu odwiedzić wystawy. Muzeum Zamojskie w Zamościu daje tę możliwość, bo właśnie zadebiutowało na Google Arts & Culture.
Wszystkich świętych na lubelskich ulicach. Policjanci kierujący ruchem i specjalne linie autobusowe

Wszystkich świętych na lubelskich ulicach. Policjanci kierujący ruchem i specjalne linie autobusowe

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych w rejonach lubelskich cmentarzy pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Miasto przygotowało także rozszerzoną ofertę komunikacji miejskiej. Na czas świąt zostaną uruchomione specjalne linie „cmentarne”, które ułatwią dojazd do największych lubelskich nekropolii. Policjanci będą kierować ruchem w godzinach największego natężenia.
Karol Nawrocki list z apelem od Dzieci Zamojszczyzny odebrał przy okazji uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej

Dzieci Zamojszczyzny piszą do prezydenta. "Nasze dzieciństwo zostało nam odebrane"

List intencyjny kilku środowisk to jedno. A wsparcie głowy państwa to drugie. Z apelem o nie w sprawie utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego przedstawiciele środowiska.
Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nowe miejsce spotkań, relaksu i spacerów pojawi się wkrótce na mapie Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą na budowę skweru pomiędzy ulicami Wspólną i Pawią, tuż nad rzeką Czerniejówką. Prace mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

W dobie rosnących rachunków za energię coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu, nie rezygnując przy tym z codziennego komfortu i dostępu do nowoczesnych technologii. Kluczem okazuje się wybór odpowiedniej elektroniki – energooszczędnej, funkcjonalnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników. Z pomocą przychodzą tu między innymi urządzenia marki Xiaomi, które zdobywają popularność nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale także dzięki znakomitej optymalizacji zużycia energii.
Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jeden był poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie, drugi za kradzież z włamaniem. Mieszkańcy Łęcznej ukrywali się razem w jednym z mieszkań w centrum Lublina. I tam dopadli ich policyjni "łowcy głów".
Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK
13 listopada 2025, 0:00

Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK

Na scenie rozbrzmiewa muzyka Mozarta - gwałtowna, przepełniona pasją i geniuszem. W jej rytmie rodzi się opowieść o talencie, zazdrości i rywalizacji. Zazdrość przeradza się w obsesję, a nienawiść prowadzi do zniszczenia.
Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Kiedy dni stają się krótsze, a za oknem panuje mróz, naturalnie szukamy sposobów na stworzenie w domu ciepłej atmosfery. Jednym z kluczowych produktów w sypialni, który zapewnia ciepło, jest pościel. Odpowiednio dobrany model wpływa na jakość snu. Od rodzaju tkaniny i materiału zależy czy mroźną noc będzie nam ciepło, czy obudzimy się zmarznięci. W tym artykule podpowiadamy, jaką pościel wybrać na zimę, aby zapewnić sobie maksymalny komfort snu.
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 