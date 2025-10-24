Motor Lublin - Widzew Łódź (relacja na żywo)

Motor Lublin – Widzew Łódź

Obie drużyny w tym sezonie grają poniżej oczekiwań. Różnica jest taka, że Widzew ma już trzeciego trenera. Od tygodnia za wyniki ekipy z Łodzi odpowiada Chorwat Igor Jovicević. W debiucie, jego nowi podopieczni pokonali Radomiaka 3:2. W efekcie, po dwunastu rozegranych meczach mają na koncie 16 punktów i zajmują ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na wyjazdach radzą sobie jednak słabo.

Z pięciu takich meczów wygrali tylko jeden. Trzeba jednak dodać, że grali z samą czołówką. W Białymstoku i Zabrzu przegrali po 2:3, Cracovii ulegli 0:1, a Lechowi 1:2. Pokonali za to beniaminka z Niecieczy 4:2.

Motor na zwycięstwo czeka już od... 30 sierpnia. Wtedy żółto-biało-niebiescy pokonali w Zabrzu Górnika 1:0. W kolejnych spotkaniach drużyna trenera Mateusza Stolarskiego miała lepsze i gorsze momenty. Najpierw zanotowała trzy remisy z rzędu, a ostatnio dwie kolejne porażki po słabych występach. Najpierw 0:2 z Rakowem, a przed tygodniem 2:5 z GKS Katowice. Lublinianie wylądowali tuż nad strefą spadkową, ale zachowują spokój.