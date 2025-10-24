Motor Lublin - Widzew Łódź (relacja na żywo)

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają u siebie, drugi raz z rzędu w piątek, ale tym razem spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30. My zapraszamy na tekstową relację na żywo.
Motor Lublin – Widzew Łódź
Bramki:
Motor:
Widzew:
Żółte kartki:
Sędziuje: Mateusz Piszczelok (Katowice).
Widzów:
Rezerwowi:
Motor:
Widzew:
--------------------------------------------------
Obie drużyny w tym sezonie grają poniżej oczekiwań. Różnica jest taka, że Widzew ma już trzeciego trenera. Od tygodnia za wyniki ekipy z Łodzi odpowiada Chorwat Igor Jovicević. W debiucie, jego nowi podopieczni pokonali Radomiaka 3:2. W efekcie, po dwunastu rozegranych meczach mają na koncie 16 punktów i zajmują ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na wyjazdach radzą sobie jednak słabo.
Z pięciu takich meczów wygrali tylko jeden. Trzeba jednak dodać, że grali z samą czołówką. W Białymstoku i Zabrzu przegrali po 2:3, Cracovii ulegli 0:1, a Lechowi 1:2. Pokonali za to beniaminka z Niecieczy 4:2.
Motor na zwycięstwo czeka już od... 30 sierpnia. Wtedy żółto-biało-niebiescy pokonali w Zabrzu Górnika 1:0. W kolejnych spotkaniach drużyna trenera Mateusza Stolarskiego miała lepsze i gorsze momenty. Najpierw zanotowała trzy remisy z rzędu, a ostatnio dwie kolejne porażki po słabych występach. Najpierw 0:2 z Rakowem, a przed tygodniem 2:5 z GKS Katowice. Lublinianie wylądowali tuż nad strefą spadkową, ale zachowują spokój.
– Oczywiście, że mieliśmy poczucie frustracji i lekkiego wstydu po meczu z GKS. To jest nieuniknione. Łatwo było zauważyć po mnie na konferencji, że są słowa, które najchętniej bym powiedział, ale nie chciałem działać pod wpływem emocji. Mamy dwie możliwości: albo czekamy na wyrok i liczymy na to, że Widzew będzie słabo dysponowany, albo wychodzimy i próbujemy trzymać ręce na kierownicy i zarządzać tym kryzysem. Pierwsze nastawienie myślę, że zdołuje nas bardziej. Co zrobi drugie nie wiadomo, ale trzeba działać. To normalny etap, każdego klubu czy trenera i sportu. Nie pierwszy raz Motor jest w kryzysie i nie ostatni. To samo dotyczy innych drużyn, stawiamy temu czoła. Nie widzę złożenia broni przez zawodników, działamy dalej. Chcemy wygrać mecz, to jedyne, czego sobie życzę – zapewnia przed spotkaniem Mateusz Stolarski.