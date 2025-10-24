Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

sobota, 25 października 2025 r.
Wczoraj
21:58
PGE Start Lublin w sobotę zagra w Słupsku z Energą Czarnymi

Autor: Kamil Kozioł
Koszykarze Startu łączą grę w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku
Koszykarze Startu łączą grę w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku (fot. Wojciech Szubartowski)

Już w sobotę PGE Start Lublin zagra kolejny mecz w ramach Orlen Basket Ligi. Tym razem czerwono-czarni zmierzą się na wyjeździe z Energą Czarnymi Słupsk. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.

Drużynę trenera Kamińskiego czeka kolejny mecz. I nie będzie to łatwe spotkanie. Nie chodzi o to, że Energa Czarni to jakiś potężny przeciwnik. Słupszczanie w tym sezonie wygrali tylko raz. Kluczową kwestią może być jednak zmęczenie. Lublinianie bowiem nie wracają do swoich domów po powrocie z Bułgarii. Wsiadają w autokar i jadą na północ Polski.

A trzeba pamiętać także, że hala w Słupsku to jeden z najgorętszych obiektów w Polsce. Czarni dość niespodziewanie pokonali King Szczecin, ale byli gorsi od MKS Dąbrowa Górnicza i Legii Warszawa. Co ciekawe, na razie najlepsze statystyki w Czarnych ma Szymon Tomczak. To rzadkość w lidze zdominowanej przez obcokrajowców. Spośród cudzoziemców warto zwrócić uwagę na kapitalnego Łotysza, Aigarsa Skele.

Mecz w Słupsku rozpocznie się o godz. 15. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale YouTube.

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
WIDEO
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Kibice Motoru czekali na zwycięstwo swoich pupili od 30 sierpnia. Niemal po dwóch miesiącach wreszcie się doczekali. Żółto-biało-niebiescy w piątkowy wieczór rozbili u siebie Widzew Łódź aż 3:0.
Daria Szynkaruk, najlepsza zawodniczka piątkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Galiczankę Lwów

Relację z piątkowego spotkania nie wypada zacząć inaczej, jak od słów pochwały dla całego działu marketingu PGE MKS El-Volt Lublin.
126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

126 km/h na „pięćdziesiątce”. 12-kilometrowa ucieczka poszła w las

Nie był pijany, ale zabrakło mu rozsądku. 46-letni motocyklista z gminy Cyców, który w terenie zabudowanym pędził 126 km/h, postanowił uciec przed policyjnym patrolem, po 12 kilometrach pościgu został zatrzymany w lesie. Teraz – zamiast trzech miesięcy bez prawa jazdy – może spędzić nawet pięć lat w więzieniu.

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Z promilami zamiast prawa jazdy. Szaloną jazdę zakończył na płocie

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i aktualny zakaz prowadzenia pojazdów – to „rekordowy” zestaw, z którym wczoraj wieczorem na ulice Chełma wyjechał 34-letni kierowca Opla. Jego szaleńcza jazda zakończyła się na ogrodzeniu ogródków działkowych przy ulicy Przemysłowej. Cudem nikt nie ucierpiał.

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Nielegalna wycinka i traktor na gazie. Leśny patrol miał pełne ręce roboty

Miał pilnować lasu, a zatrzymał pijanego kierowcę traktora. Wspólny patrol policjantki z Żółkiewki i strażników leśnych z Nadleśnictwa Krasnystaw przyniósł nieoczekiwane efekty. W ramach ogólnopolskiej akcji „Stroisz 2025” funkcjonariusze walczyli nie tylko z nielegalnym pozyskiwaniem stroiszu, ale także zatrzymali nietrzeźwego kierowcę i ujawnili nielegalną wycinkę drzewa.

Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

Młodzi żołnierze ślubowali pod Zamkiem

Dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie był dziś miejscem ślubowania pierwszoklasistów z klas mundurowych XIV LO w Lublinie.

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek autobusy linii 78 pojadą objazdem. Ma to związek z planowanym przez Gminę Konopnica remontem nawierzchni drogi gminnej w Zemborzycach Podleśnych.
Motor liczy dzisiaj na przełamanie

Koniec kiepskiej passy. Motor Lublin - Widzew Łódź (zapis relacji na żywo)

Sześć meczów bez wygranej i wystarczy. Niespodziewanie, w piątkowy wieczór Motor Lublin pokonał Widzew Łódź 3:0. Kluczowe dla losów spotkania były gole z: końcówki pierwszej połowy i początku drugiej.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Zamościu

Pełczyńska-Nałęcz w Zamościu: Realny wróg jest na wschodzie

Nikt Polski nie chce zabrać, realny wróg jest na wschodzie – podkreśliła w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała też, że nie wyklucza startu w wyborach na szefa Polski 2050.
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA
galeria

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Nowy lokator kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki ma niecałe pół metra wzrostu i jego atrybutem jest mikroskop. To nowy koziołek, który pojawił się w piątek w przestrzeni miejskiej.

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

Every breakthrough in modern medicine begins not with a marketing campaign or a press release, but with data — precise, verified, and ethically collected. Behind that data stand two crucial pillars of clinical research: the operational teams that make trials happen, and the analytical minds that interpret their results. Poland, a growing hub for clinical operations, and the discipline of biostatistics together illustrate how strategy and science intersect to create credible, global evidence.
Odsłonięcie muralu uświetnił swoją obecnością minister Kosiniak-Kamysz.

W Lublinie odsłonięto mural ku czci gen. Kamińskiego

Przy ul. Skłodowskiej 9 odsłonięto dziś mural poświęcony osobie generała Franciszka Kamińskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony.

Wizualizacja części stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5.
TYLKO U NAS

Nowy stadion przy Z5 – jest pierwsza wizualizacja

Kibice żużlowi długo poczekają sobie na rozpoczęcie nowego sezonu, ale cierpliwość lubelskich fanów czarnego sportu jest na granicy wytrzymałości z innego powodu – chodzi oczywiście o stadion z prawdziwego zdarzenia. Mamy pierwszą wizualizację obiektu przy Zygmuntowskich 5, którego modernizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Póki co w Google Arts & Culture dostępna jest jedna z wystaw Muzeum Zamojskiego. Pozostałe można zwiedzać w sposób tradycyjny

Muzeum Zamojskie w Google Arts & Culture. Zwiedzanie bez wychodzenia z domu

Można wybrać się do muzeum i obejrzeć eksponaty z bliska albo bez ruszania się z domu odwiedzić wystawy. Muzeum Zamojskie w Zamościu daje tę możliwość, bo właśnie zadebiutowało na Google Arts & Culture.
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

