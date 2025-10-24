Nowy stadion przy Z5 – jest pierwsza wizualizacja

Kibice żużlowi długo poczekają sobie na rozpoczęcie nowego sezonu, ale cierpliwość lubelskich fanów czarnego sportu jest na granicy wytrzymałości z innego powodu – chodzi oczywiście o stadion z prawdziwego zdarzenia. Mamy pierwszą wizualizację obiektu przy Zygmuntowskich 5, którego modernizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Stadionowa saga ciągnie się latami. Było w niej mnóstwo wątków, a tym najważniejszym w ostatnim czasie stał się otwarty konflikt ratusza z niedoszłym wykonawcą projektu. O tym temacie pisaliśmy nie raz. Wiadomo, że nowy stadion nie powstanie, a miasto wybrało plan B, czyli remont obecnego obiektu przy Alejach Zygmuntowskich 5. Według nieoficjalnych informacji prace mają się rozpocząć jeszcze tej jesieni. Zdawkowo poinformowano też o wstępnym zakresie renowacji stadionu.
Dziś z opublikowanej wizualizacji dowiadujemy się, jak ma wyglądać główna trybuna nowego Z5. Przeszklone skyboxy zachwycają i całkowicie nie przystają do obecnego wyglądu stadionu. Uwagę zwraca też dodatkowe piętro trybun, które pozwoli zwiększyć pojemność stadionu. A przecież właśnie niedostatek miejsc jest obecnie największą bolączką fanów speedway’a. Bilety na mecze „Koziołków” to towar deficytowy. Gdy modernizacja stadionu się skończy, ten problem ma zniknąć.
Wkrótce prawdopodobnie opublikujemy kolejne wizualizacje.
W ostatnich dniach konsorcjum firm Kavoo Investz Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Construction z Wrocławia wydało oświadczenie w sprawie konfliktu z lubelskim Ratuszem. Rzecz dotyczy oczywiście niedoszłej budowy nowego stadionu żużlowego. O tej grząskiej jak tereny zalewowe Bystrzycy sprawie porozmawialiśmy z prezesem Kavoo Invest, Wojciechem Ryżyńskim.