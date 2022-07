Keeza bialska klasa okręgowa. Błąd w końcowej tabeli po sezonie 2021/2022

Sprawa dotyczy tabeli opublikowanej na stronie internetowej Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. W niej na czwartej pozycji znajduje się Az-Bud, a na piątej zespół z Krzywdy. Obie drużyny rozegrały po 30 spotkań, w których zgromadziły po 54 punkty. Bilans bramkowy beniaminka z Komarówki Podlaskiej to 62:30, zaś Unii – 65:32. Według regulaminu rozgrywek mistrzowskich klas okręgowych w Lubelskim Związku Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022”, aby ustalić końcową kolejność w tabeli należało zastosować wytyczne zawarte w § 13, pkt. 5, z kolejnymi podpunktami. – W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczbie punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 1) przy dwóch drużynach: a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, c) wykreślono, d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek – czytamy.

Bezpośrednie mecze AZ-Bud i Unii zakończyły się remisami 0:0 i 1:1. Z regulaminu wynika, że w tym przypadku decydująca wytyczna to d). – Przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek – czytamy. Różnica bramek Az-Bud to liczba 32, zaś Unii – 33. I to zespół z Krzywdy powinien znajdować się wyżej w klasyfikacji końcowej Keeza Bialskiej Klasy Okręgowej. Zatem w tabeli na stronie internetowej LZPN jest błąd. – Na to wychodzi. Dla nas ważne jest to, co znajduje się w extranecie. A tam kolejność tych drużyn w tabeli jest właściwa. W praktyce powinno być też tak, że na stronę związkową z tabelami automatycznie powinny zaciągnąć się dane z extranetu. Tak się jednak nie stało – tłumaczy Leszek Wójcik, Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych LZPN. – Koledzy z Oddziału LZPN w Białej Podlaskiej powinni po zakończeniu sezonu zweryfikować wyniki i tabelę. Wychodzi na to, że tego nie zrobili lub być może zrobili to niedokładnie. Mogę jedynie za nich przeprosić – dodaje Wójcik.

Czy tabela na stronie internetowej LZPN zostanie poprawiona? – Sezon już się zakończył. My nie jesteśmy w stanie nic z tą nią zrobić. To pracownicy Oddziału LZPN w Białej Podlaskiej powinni stworzyć odpowiedni dokument, na papierze firmowym, podpisany przez pracowników Wydziału Gier. Tabela powinna być zweryfikowana, zawierać ostateczną i prawidłową kolejność drużyn w lidze okręgowej i zostać umieszczona na stronie internetowej Oddziału LZPN w Białej Podlaskiej – tłumaczy Hubert Gotowała – Sekretarz Wydziału Gier LZPN.