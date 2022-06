Unia Żabików – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 1:1. Grała Keeza bialska klasa okręgowa

KS Cisowianka Drzewce – Sokół Konopnica 3:1. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

KS Cisowianka Drzewce kończy sezon na drugim miejscu. Chociaż ten zespół był stawiany w roli faworyta do awansu do IV ligi, to w klubie zarzekają się, że nie są rozczarowani tym wynikiem