Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

W zespole gospodarzy w wakacyjnej przerwie doszło do zmian w kadrze. Z zespołu ubył Michał Kić. Z powodu kontuzji zrezygnowali z gry Jan Kryłowicz, Bartłomiej Jakóbczak i Piotr Sasim.

Nowymi graczami w drużynie trenera Romana Blonki zostali 19-latkowie ze Startu Krasnystaw: pomocnicy Mikołaj Kędziera i Maciej Buk.

- Mimo że drużynie przytrafiły się kontuzje, to nie patrzymy wstecz. W ostatnim sezonie zajęliśmy czwarte miejsce. W nowym chcemy poprawić swoją lokatę. Po kilku kolejkach zobaczymy jakie wzmocnienia poczynili rywale i wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej o realności naszych planów - mówi szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka.

Pozycję niżej wiosną uplasował się wtorkowy rywal Ruchu, Brat Siennica Nadolna. Szeregi drużyny opuścili Daniel Mazurek (LKS Trawena), Piotr Malczewski, Igor Walczyński (obaj nie wznowili treningów).

Nowymi piłkarzami w Bracie zostali defensywny pomocnik Wiktor Typiak, środkowy pomocnik Marcel Moniakowski (obaj ze Startu Krasnystaw), Szymon Rzeźnik (Znicz Siennica Różana). Definitywne transfery zostały dopięte w przypadku Mateusza Sąsiadka (boczny obrońca) i Michała Ciechańskiego (skrzydłowy). Obaj przez ostatnia rundę grali w klubie z Siennicy Nadolnej na zasadzie wypożyczenia ze Startu Krasnystaw.

Spotkanie w Izbicy będzie mieć podteksty. Mecz będzie spotkaniem derbowym powiatu krasnostawskiego. Dodatkowo piłkarze Ruchu zagrają przeciwko trenerowi Andrzejowi Ignaciukowi, który prowadzi Brata, a mieszka i pracuje jako kierownik obiektów sportowych Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy.

- Piłkarze Ruchu „napinają się” na mnie. Na pewno emocji nie zabraknie. Szanse obu drużyn oceniam po połowie. Ostatni sezon pokazał, że obie drużyny są na zbliżonym poziomie. W tabeli byliśmy lokatę niżej czyli na piątym miejscu. W nowym sezonie chcemy zająć pozycję wyższą niż ostatnio - tłumaczy trener Brata Andrzej Ignaciuk.