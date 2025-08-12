Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

Autor: grom
W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach?
W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach? (fot. Ruch Izbica)

Już we wtorek zainaugurują nowy sezon zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Do rywalizacji przystąpią Ruch Izbica i Brat Siennica Nadolna. Derby powiatu krasnostawskiego zaplanowano na godzinę 18. Powodem przyspieszenia inauguracji nowego sezonu są zaplanowane na sobotę w Izbicy Dożynki.

W zespole gospodarzy w wakacyjnej przerwie doszło do zmian w kadrze. Z zespołu ubył Michał Kić. Z powodu kontuzji zrezygnowali z gry Jan Kryłowicz, Bartłomiej Jakóbczak i Piotr Sasim.

Nowymi graczami w drużynie trenera Romana Blonki zostali 19-latkowie ze Startu Krasnystaw: pomocnicy Mikołaj Kędziera i Maciej Buk.

- Mimo że drużynie przytrafiły się kontuzje, to nie patrzymy wstecz. W ostatnim sezonie zajęliśmy czwarte miejsce. W nowym chcemy poprawić swoją lokatę. Po kilku kolejkach zobaczymy jakie wzmocnienia poczynili rywale i wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej o realności naszych planów - mówi szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka.

Pozycję niżej wiosną uplasował się wtorkowy rywal Ruchu, Brat Siennica Nadolna. Szeregi drużyny opuścili Daniel Mazurek (LKS Trawena), Piotr Malczewski, Igor Walczyński (obaj nie wznowili treningów).

Nowymi piłkarzami w Bracie zostali defensywny pomocnik Wiktor Typiak, środkowy pomocnik Marcel Moniakowski (obaj ze Startu Krasnystaw), Szymon Rzeźnik (Znicz Siennica Różana). Definitywne transfery zostały dopięte w przypadku Mateusza Sąsiadka (boczny obrońca) i Michała Ciechańskiego (skrzydłowy). Obaj przez ostatnia rundę grali w klubie z Siennicy Nadolnej na zasadzie wypożyczenia ze Startu Krasnystaw.

Spotkanie w Izbicy będzie mieć podteksty. Mecz będzie spotkaniem derbowym powiatu krasnostawskiego. Dodatkowo piłkarze Ruchu zagrają przeciwko trenerowi Andrzejowi Ignaciukowi, który prowadzi Brata, a mieszka i pracuje jako kierownik obiektów sportowych Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy.

- Piłkarze Ruchu „napinają się” na mnie. Na pewno emocji nie zabraknie. Szanse obu drużyn oceniam po połowie. Ostatni sezon pokazał, że obie drużyny są na zbliżonym poziomie. W tabeli byliśmy lokatę niżej czyli na piątym miejscu. W nowym sezonie chcemy zająć pozycję wyższą niż ostatnio - tłumaczy trener Brata Andrzej Ignaciuk.

W minionym sezonie Ruch Izbica dwukrotnie ograła Brata Siennica Nadolna: u siebie 1:0 i na wyjeździe 2:1. Jak będzie w rozpoczynających się rozgrywkach?

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica kontra Brat Siennica Nadolna

Już we wtorek zainaugurują nowy sezon zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Do rywalizacji przystąpią Ruch Izbica i Brat Siennica Nadolna. Derby powiatu krasnostawskiego zaplanowano na godzinę 18. Powodem przyspieszenia inauguracji nowego sezonu są zaplanowane na sobotę w Izbicy Dożynki.
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
26. KOLEJKA

Wyniki:

Bug Hanna - Granica Dorohusk 8-0
Frassati Fajsławice - Sparta Rejowiec F. 1-1
Spółdzielca Siedliszcze - Chełmianka II 3-5
GKS Łopiennik - Brat Siennica Nadolna 4-2
Unia Rejowiec - Włodawianka 2-2
Ruch Izbica - Ogniwo Wierzbica 4-1
Astra Leśniowice - Hetman Żółkiewka 3:0 (wo)

Tabela:

1. Bug 26 69 105-27
2. Astra 26 57 77-31
3. Włodawianka 26 56 56-30
4. Ruch 26 51 60-33
5. Brat 26 43 56-60
6. Unia R. 26 42 44-42
7. Chełmianka II 26 38 58-49
8. Ogniwo 26 34 50-55
9. Łopiennik 26 30 49-83
10. Sparta 26 26 35-51
11. Hetman 26 25 55-85
12. Frassati 26 24 51-66
13. Granica 26 18 33-76
14. Spółdzielca 26 9 30-104

