„Klasa” kontra „szpont”. Młodzież decyduje, kto będzie językowym „GOAT-em”

Poznaliśmy finałową piętnastkę plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Boomersi mogą już szukać tłumaczeń i głosować na swoich faworytów. Organizatorem konkursu, który w tym roku odbywa się po raz dziesiąty, jest Wydawnictwo Naukowe PWN.
Do końca listopada do godziny 12 można oddać swój głos na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W tym roku internauci zgłosili tysiące propozycji. Organizatorzy wybrali 15 najczęściej pojawiających się propozycji i rozpoczęto głosowanie. Zwycięzcę poznamy na początku grudnia.
Głos na swojego faworyta można oddać przez STRONĘ INTERNETOWĄ. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Jury za najciekawsze zgłoszone słowo wraz z jego definicją.
Zwycięzców wyłania jury, oceniając oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz poprawność językową zgłoszonych propozycji. Nie mogą być zgłaszane wyrażenia wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści oraz naruszające dobre obyczaje.
W jury wybierającym najlepszą dwudziestkę zasiadają językoznawcy zajmujacy się głównie językiem współczesnej młodzieży:
- prof. UJK dr hab. Anna Wileczek, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
- prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski),
- prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński),
- Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”.
Jurorów wspiera także doradczy zespół młodzieżowy z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN.
Lista zwycięzców z poprzednich edycji:
- 2016 - sztos (def. coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego)
- 2017 - xD (def. emotikon używany przez młodzież w celu określenia różnych emocji)
- 2018 - dzban (def. słowo oznaczające głupka lub kogoś, kto zrobił coś głupiego)
- 2019 - alternatywka (def. dziewczyna, którą cechuje alternatywny ubiór i słuchanie niekonwencjonalnej muzyki
- 2020 - konkurs nierostrzygnięty
- 2021 - śpiółkolot (def. miejsce do spania)
- 2022 - essa (def. coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani)
- 2023 - rel (def. potwierdzenie tego co mówił przedmówca, coś jak "zgadzam się z tobą")
- 2024 - sigma (def. określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać)