Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 6 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
11:47
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Derby Sparty z Unią na remis. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. Sparta Rejowiec Fabryczny/facebook)

Sparta Rejowiec Fabryczny zmierzyła się w derbach na swoim boisku z Unią Rejowiec. Gospodarze celowali w pierwszy komplet punktów, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zespół z Rejowca Fabrycznego przed sobotnim spotkaniem miał na koncie cztery remisy i trzy porażki i chciał w derbach sięgnąć po premierowe zwycięstwo. Natomiast Unia przyjechała na trudny teren z zamiarem wywalczenia trzeciego zwycięstwa w lidze.

Sobotnie spotkanie okazało się typowym meczem derbowym. Na boisku dominowała głównie walka, a żadna ze stron nie potrafiła zdecydowanie przejąć inicjatywy na boisku. Kibice nie doczekali się bramek przed przerwą, a po zmianie stron sytuacja wyglądała tak samo. Gorąco zrobiło się w samej końcówce po zamieszaniu w polu karnym, ale piłkarze Sparty nie zdołali skierować piłki do siatki i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

 – Derby to mecze, które rządzą się swoimi prawami i mają swoje dodatkowe smaczki. Tak było i tym razem, a kibice obejrzeli typowy mecz walki. Nie ma co ukrywać, nie było to pod względem piłkarskim wielkie widowisko. Oba zespoły walczyły o strzelenie decydującej bramki. Więcej okazji mieli nasi rywale, a nam brakowało skutecznego dogrania w kluczowych momentach. Dopisujemy jeden punkt w meczu na ciężkim terenie i skupiamy się na walce o punkty w kolejnych spotkaniach – skomentował spotkanie Roman Rossa, trener Unii.

– W derbach chcieliśmy powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W pierwszej połowie moim zdaniem to my byliśmy zespołem lepszym. Po przerwie mecz się wyrównał, ale w końcówce mogliśmy przechylić szalę na naszą korzyść. W doliczonym czasie gry Andrzej Głowacki mając świetną okazję na zdobycie gola nie trafił czysto w piłkę i spotkanie zakończyło się remisem – mówi Kamil Góra, trener Sparty. – Wciąż czekamy na premierowe trzy punkty. Za tydzień czeka nas ciężki mecz w Łopienniku, ale pojedziemy tam z myślą o zdobyciu trzech punktów – dodał Góra.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 0:0

Sparta: Wikło – Melnyk, Oleksiejuk (55 Mazurek), Guz (80 Charmast), Chybiak (70 Psuja), Barabasz, Gabrelski, Rutkowski, Adamiec, Głowacki, Piorun.

Unia: Pastuszak – Paśnik, Górny, Karauda, Nowaczek (60 Soczyński), Czerwiński, Martyn (65 Krupicz), Huk (75 B. Palonka), Kwiatosz, Karaś (46 W. Rossa), J. Kozioł (82 Marcyniuk)

Sędziował: Siatka.

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Ruch Izbica – Frassati Fajsławice 6:2 (Gałka 47, 50, Śliwa 51, Jaremek 58, Knap 84, Lewandowski 90 – Kowalczuk 5, Stefaniak 76) * EKO Różanka – Ogniwo Wierzbica 3:1 (Chwedoruk 20, 89, Mahdysh 79 – Sitarczuk 76) * Astra Leśniowice – Włodawianka Włodawa 1:1 (Staszewski 64-samobójcza – Fedoruk 32) * Kłos Gmina Chełm – Chełmianka II Chełm 0:0 * Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 0:0 * Vitrum Wola Uhruska – Hetman Żółkiewka 2:0 (K. Dąbrowski 78, 83) * Brat Siennica Nadolna – GKS Łopiennik 1:1 (Kister 35 – Wójtowicz 9).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna chełmska klasa okręgowa Sparta Rejowiec Fabryczny Unia Rejowiec piłka nożna mężczyzn

Pozostałe informacje

Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Fizyczne złoto inwestycyjne jest chętnie wybierane przez inwestorów w celu ochrony wartości kapitału w czasie i dywersyfikacji portfela. Jest dostępne w dwóch formach – sztabek i monet bulionowych. Czy istnieje między nimi istotna różnica, czym się kierować przy zakupie i jakie wyroby można kupić współcześnie?
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 października

81-latek za kierownicą. Skończyło się poważną stłuczką na skrzyżowaniu

Dwie osoby trafiły do szpitala po wczorajszym wypadku w powiecie opolskim. Według policji, winę za zdarzenie ponosi 81-letni kierowca.
Derby Sparty z Unią na remis. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Derby Sparty z Unią na remis. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Sparta Rejowiec Fabryczny zmierzyła się w derbach na swoim boisku z Unią Rejowiec. Gospodarze celowali w pierwszy komplet punktów, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem
Grał, grał i wygrał. Lubelskie ma nowego milionera

Grał, grał i wygrał. Lubelskie ma nowego milionera

Województwo lubelskie zyskało nowego milionera. Szczęśliwiec z powiatu lubartowskiego wzbogacił się o ponad 8 mln zł.
To się chwali. Znalazł portfel ze sporą gotówką i oddał

To się chwali. Znalazł portfel ze sporą gotówką i oddał

Takie postawy zasługują na pochwałę. Należy się ona mieszkańcowi Wyryk. Mężczyzna znalazł portfel ze sporą gotówką w środku i oddał.
Polska przekazała Ukrainie 16-latka. Pomagał Rosjanom organizować zamachy

Polska przekazała Ukrainie 16-latka. Pomagał Rosjanom organizować zamachy

Polskie organy ścigania przekazały Ukrainie jej 16-letniego obywatela, który na zlecenie Rosjan współorganizował z terytorium Unii Europejskiej ataki terrorystyczne na terenie własnego kraju – powiadomiła w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU)
Olimpiakos Tarnogród rozpoczął marsz w górę tabeli. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Olimpiakos Tarnogród rozpoczął marsz w górę tabeli. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Dla kibiców Olimpiakosu Tarnogród pierwsza część rundy jesiennej była istnym poligonem przykrych doświadczeń. Zespół dowodzony przez trenera Tomasza Mazurka przegrał osiem spotkań i z zerowym dorobkiem punktowym zamykał ligową tabelę. W sobotę w Tarnogrodzie doszło do upragnionego przełamania i zwycięstwa 5:0 nad Błękitnymi Obsza
W tym sezonie grzewczym ciepło dostarczane przez Veolię m.in. mieszkańcom Zamościa będzie tańsze niż w poprzednim

Dobre wiadomości na sezon grzewczy. Cena ciepła spada. O ile taniej będzie?

Do podwyżek wszyscy się już przyzwyczaili. Więc obniżka jest niespodzianką. To dobra wiadomość dla odbiorców ciepła z Veolii. W tym sezonie grzewczym ma być taniej, niż w poprzednim.
Tak wyglądał samochód po wypadku

Dwoje pijanych w range roverze. Oboje ciężko ranni trafili do szpitala

Kiedy 40-latka siadała za kierownicą range rovera, była pijana. Podróż zakończyła roztrzaskując auto na drzewie. Jechał z nią pasażer, który także był nietrzeźwy.
Piłkarze Powiślaka Końskowola świętują pozycję lidera lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak Końskowola ciągle na czele, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak Końskowola wciąż zachwyca formą. Piłkarze beniaminka przewodzą tabeli i w tym sezonie jeszcze nie zaznali smaku porażki.
Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
FILM
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Był film z okresu międzywojennego. Był kolejny z obrazkami czasów zaborów. A ostatnio Piotr Piotrowski znowu ożywił zdjęcia Zamościa, którego już nie ma. Jego najnowsza produkcja jest zatytułowana przemijanie.
ZPiT Zamojszczyzna zachwyca swoimi występami już od 40 lat
NASZ PATRONAT
18 października 2025, 17:00

Już 40 lat na scenie z przytupem. Zamojszczyzna zatańczy na jubileusz

Każdy rok ich działalności jest pełen muzyki, śpiewu i tańca, koncertów w Zamościu, Polsce i na świecie. Ten jednak mija wyjątkowo intensywnie, bo w 2025 Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna świętuje jubileusz 40-lecia. Jeszcze w tym miesiącu trzy specjalne koncerty z tej okazji.
W poniedziałkowy wieczór Azoty Puławy zagrają z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski

Azoty Puławy kontra Piotrkowianin, czyli czas na przełamanie

W meczu szóstej kolejki Azoty Puławy podejmą Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Początek poniedziałkowego spotkania o godzinie 18.
Pomidory dojrzewają na polu. Można przyjechać, zebrać dla siebie dowolną ilość i zapłacić rolnikom "co łaska"

Pomidory do wzięcia za grosze. Rolnicy ratują plony i pomagają parafii

Wystarczy przyjechać i zebrać z pola dorodne pomidory. Cena? Ile kto da. Bo rolnicy z Niewirkowa mają problem ze zbytem. Postanowili, że dochód ze sprzedaży przekażą swojej parafii na ratowanie zabytkowego kościółka.
Mateusz Stolarski i Marek Papszun przed meczem

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): To dla nas najtrudniejszy moment od awansu do ekstraklasy

Czwarty mecz z rzędu bez wygranej Motoru Lublin. Na przerwę reprezentacyjną żółto-biało-niebiescy udadzą się po porażce z Rakowem Częstochowa 0:2. Jak niedzielne spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Vitrum Wola Uhruska - Kłos Gmina Chełm 0-2
Hetman Żółkiewka - Eko Różanka 1-2
Ogniwo Wierzbica - Ruch Izbica 3-0
Frassati Fajsławice - Sparta Rejowiec F. 4-4
Unia Rejowiec - Brat Siennica Nadolna 0-3
GKS Łopiennik - Astra Leśniowice 0-4
Włodawianka - Chełmianka II 5-1

Tabela:

1. Astra 7 19 30-7
2. Brat 7 16 16-6
3. Eko 7 15 23-11
4. Włodawianka 7 14 19-10
5. Chełmianka II 7 13 25-12
6. Ruch 7 13 17-17
7. Ogniwo 7 11 12-10
8. Kłos 7 8 11-11
9. Frassati 7 8 14-19
10. Unia R. 7 7 7-14
11. Hetman 7 4 8-25
12. Sparta 7 4 12-20
13. Vitrum 7 2 9-25
14. Łopiennik 7 2 4-20

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 