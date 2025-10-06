Derby Sparty z Unią na remis. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Zespół z Rejowca Fabrycznego przed sobotnim spotkaniem miał na koncie cztery remisy i trzy porażki i chciał w derbach sięgnąć po premierowe zwycięstwo. Natomiast Unia przyjechała na trudny teren z zamiarem wywalczenia trzeciego zwycięstwa w lidze.

Sobotnie spotkanie okazało się typowym meczem derbowym. Na boisku dominowała głównie walka, a żadna ze stron nie potrafiła zdecydowanie przejąć inicjatywy na boisku. Kibice nie doczekali się bramek przed przerwą, a po zmianie stron sytuacja wyglądała tak samo. Gorąco zrobiło się w samej końcówce po zamieszaniu w polu karnym, ale piłkarze Sparty nie zdołali skierować piłki do siatki i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

– Derby to mecze, które rządzą się swoimi prawami i mają swoje dodatkowe smaczki. Tak było i tym razem, a kibice obejrzeli typowy mecz walki. Nie ma co ukrywać, nie było to pod względem piłkarskim wielkie widowisko. Oba zespoły walczyły o strzelenie decydującej bramki. Więcej okazji mieli nasi rywale, a nam brakowało skutecznego dogrania w kluczowych momentach. Dopisujemy jeden punkt w meczu na ciężkim terenie i skupiamy się na walce o punkty w kolejnych spotkaniach – skomentował spotkanie Roman Rossa, trener Unii. – W derbach chcieliśmy powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W pierwszej połowie moim zdaniem to my byliśmy zespołem lepszym. Po przerwie mecz się wyrównał, ale w końcówce mogliśmy przechylić szalę na naszą korzyść. W doliczonym czasie gry Andrzej Głowacki mając świetną okazję na zdobycie gola nie trafił czysto w piłkę i spotkanie zakończyło się remisem – mówi Kamil Góra, trener Sparty. – Wciąż czekamy na premierowe trzy punkty. Za tydzień czeka nas ciężki mecz w Łopienniku, ale pojedziemy tam z myślą o zdobyciu trzech punktów – dodał Góra.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 0:0

Sparta: Wikło – Melnyk, Oleksiejuk (55 Mazurek), Guz (80 Charmast), Chybiak (70 Psuja), Barabasz, Gabrelski, Rutkowski, Adamiec, Głowacki, Piorun.

Unia: Pastuszak – Paśnik, Górny, Karauda, Nowaczek (60 Soczyński), Czerwiński, Martyn (65 Krupicz), Huk (75 B. Palonka), Kwiatosz, Karaś (46 W. Rossa), J. Kozioł (82 Marcyniuk)

Sędziował: Siatka.

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Ruch Izbica – Frassati Fajsławice 6:2 (Gałka 47, 50, Śliwa 51, Jaremek 58, Knap 84, Lewandowski 90 – Kowalczuk 5, Stefaniak 76) * EKO Różanka – Ogniwo Wierzbica 3:1 (Chwedoruk 20, 89, Mahdysh 79 – Sitarczuk 76) * Astra Leśniowice – Włodawianka Włodawa 1:1 (Staszewski 64-samobójcza – Fedoruk 32) * Kłos Gmina Chełm – Chełmianka II Chełm 0:0 * Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec 0:0 * Vitrum Wola Uhruska – Hetman Żółkiewka 2:0 (K. Dąbrowski 78, 83) * Brat Siennica Nadolna – GKS Łopiennik 1:1 (Kister 35 – Wójtowicz 9).