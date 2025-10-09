Zmiana dyrektora pielgrzymki. Za rok to on poprowadzi wiernych na Jasną Górę

Informacje te przekazano w środę na oficjalnym profilu i stronie internetowej zamojsko-lubaczowskiej pielgrzyki. Jak przekazano, decyzję o zmianie podjął biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji.

"Księże Marku! Dziękujemy za każde słowo otuchy, za przykład wiary i za serce, które wkładałeś w organizację pielgrzymki. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkie trudy, a Matka Boża — nasza Przewodniczka — otacza Cię swoją opieką na dalszej drodze kapłańskiej" - czytamy w opublikowanym 8 października poście w mediach społecznościowych.

Tego samego dnia, kilka godzin później przekazano, kto będzie teraz dyrektorem pielgrzymki do Częstochowy. To ks. Karol Stolarczyk, dotychczasowy zastępca ks. Mazurka.

"Ks. Karol od 17 lat wiernie posługuje w głównych służbach pielgrzymki, niosąc ducha modlitwy, wspólnoty i radości wędrowania do Matki Bożej Częstochowskiej" - napisano w krótkim komunikacie.

Dodajmy, że nowy dyrektor święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Pełni posługę w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Teratynie (gm. Uchanie). Jest ponadto duszpasterz niepełnosprawnych i straży pożarnych w rejonie hrubieszowskim. Ks. Stolarczyk ma 41 lat.