Nie panikuj, to tylko próba! W mieście znów zawyją syreny

Chełm przygotowuje się na sprawdzian swojego systemu alarmowego. W czwartek w różnych częściach miasta będzie można usłyszeć sygnały dźwiękowe o różnym natężeniu i długości. Urzędnicy uspokajają – to tylko test, mający na celu ocenę skuteczności infrastruktury ostrzegania. Mieszkańcy proszeni są, by zachować spokój i nie podejmować żadnych działań, traktując dźwięki syren jako element ćwiczeń.

– To rutynowe sprawdzenie infrastruktury alarmowej, prowadzone cyklicznie, aby upewnić się, że w razie zagrożenia system działa bez zarzutu – informują przedstawiciele ratusza.

Warto przypomnieć, że poprzednie uruchomienie syren – 13 września – nie wszędzie było słyszalne. Sytuacja ta skłoniła władze miasta do ponownej weryfikacji działania systemu. Jak się okazuje, Chełm dysponuje obecnie 20 syrenami alarmowymi, z czego 15 jest podłączonych do systemu, a sprawnych pozostaje zaledwie 6. Co istotne, nie należą one do miasta, lecz do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Najmłodsza z syren, choć już kilkunastoletnia, znajduje się na budynku Urzędu Miasta Chełm. Władze zapowiadają jednak zmiany. Dzięki wsparciu finansowemu województwa oraz środkom z programu obrony ludności wkrótce pojawią się kolejne syreny – m.in. przy Szkole Podstawowej nr 7. Docelowo Chełm ma dysponować 17 nowoczesnymi urządzeniami, które oprócz dźwięku będą mogły nadawać komunikaty głosowe.

Ratusz apeluje o rozwagę i pomoc w przekazywaniu informacji. Warto poinformować osoby starsze i samotne, które mogą nie mieć dostępu do internetu czy mediów. Dzięki temu uniknie się niepotrzebnego niepokoju, gdy w czwartek rozlegnie się dźwięk próbnych alarmów.

Miasto zapewnia, że testy staną się stałym elementem działań prewencyjnych. To nie tylko kontrola sprzętu, ale też sprawdzenie gotowości mieszkańców do właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia.