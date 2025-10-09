Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 9 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Reprezentacja

Dzisiaj
7:27
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Reprezentacja

Dziś mecz Polska – Nowa Zelandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. PAP/Jarek Praszkiewicz)

Dziś wieczorem reprezentacja Polski w Chorzowie zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią. Dla Biało-Czerwonych będzie to tym samym przetarcie przed niedzielnym meczem w ramach eliminacji mistrzostw świata w Kownie z Litwą

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zgrupowanie reprezentacji Polski trwa od poniedziałku, a w czwartek nasza kadra narodowa zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Nową Zelandią. Podopieczni trenera Jana Urbana w środę mieli trenować w „Kotle Czarownic”, ale ostatecznie pojawią się na tym obiekcie dopiero w dniu meczu. Powód? Troska o jakość murawy.

– Zmiana podyktowana jest troską o murawę na Superauto.pl. Stadionie Śląskim. Nadmierna eksploatacja boiska przy obecnych warunkach pogodowych mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jego stan – wyjaśnił rzecznik reprezentacji Emil Kopański. Tym samym Polacy w środę, podobnie jak w poniedziałek i wtorek trenowali na bocznym boisku Areny Katowice.

Czwartkowy mecz z Nową Zelandią nie będzie mieć tak dużego ciężaru gatunkowego jak niedzielny mecz z Litwą, ale jak zapewnia Robert Lewandowski zespół podejdzie do niego maksymalnie skoncentrowany.

– Nowa Zelandia już zakwalifikowała się na mistrzostwa świata, chyba jako jedna z pierwszych. To pokazuje, że potrafi grać w piłkę i że ten kraj to nie tylko rugby, ale też piłka kopana. A dla nas to test, przygotowanie do kolejnego meczu – przyznał kapitan reprezentacji Polski.

– Każde spotkanie w reprezentacji jest ważne, również towarzyskie. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w czwartek zagramy u siebie. To dodatkowy bodziec i aspekt motywacyjny. Chcemy zagrać fajną piłkę, dla polskich kibiców. Z myślą o tym, żeby jeszcze lepiej przygotować się do późniejszego meczu, w kwalifikacjach mistrzostw świata – dodał Lewandowski.

Początek czwartkowego meczu w Chorzowie o godzinie 20.45. Mecz będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport i internecie pod adresem sport.tvp.pl

Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Patricia Machado Matieli przedziera się przez lubelską obronę

PGE MKS El-Volt Lublin gorszy od KGHM Zagłębie Lubin

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna Polska piłka nożna mężczyzn Reprezentacja Polski w piłce nożnej

Pozostałe informacje

Audi i citroen biorące udział w wypadku zostały doszczętnie zniszczone

Z samochodów została miazga. Cztery osoby ciężko ranne

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci to poszkodowani w wypadku, który wczoraj wieczorem (8 października) wydarzył się w Woli Dużej niedaleko Biłgoraja.
Przy ul. Turystycznej w Lublinie powstaje nowy Lidl.
Lublin

Przy Turystycznej powstaje nowy Lidl. Kiedy otwarcie?

Sieć Lidl stale poszerza swoją bazę sklepów w Lublinie. Przy ul. Turystycznej powstaje właśnie kolejny taki obiekt. Jego otwarcie planowane jest na przyszły rok.

Nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów odkryto w dawnym wyrobisku piachu

Wysypywał niebezpieczne odpady pod lasem. 50-latkowi grozi 10 lat więzienia

Lepik, papa, wełna mineralna - to odpady uznawane za niebezpieczne, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. A mieszkaniec powiatu lubartowskiego wywoził je pod las, do dawnego wyrobiska piachu. Wpadł na gorącym uczynku.
Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Ośmiu Afgańczyków w pontonie na Bugu. Wszyscy wrócili na Białoruś

Elektroniczna bariera na Bugu zadziałała. I dzięki temu strażnicy zatrzymali ośmiu obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie, na pontonie przedostali się do Polski z Białorusi. Wszyscy zostali zawróceni.
Gala finałowa 22. edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

Znamy laureatów Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2025

Twierdza Srebrna Góra zdobyła Złoty Certyfikat POT 2025 - najważniejszą nagrodę w polskiej branży turystycznej, wśród atrakcji, które wyznaczają trendy w turystyce i zachwycają odwiedzających. Uroczysta gala rozstrzygnięcia już 22. edycji Konkursu odbyła się podczas Targów Tour Salon 2025 w Poznaniu. Uczestniczyli w niej Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki; Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Małgorzata Wilka-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Zdjęcie latającego obiektu ktoś internautów zamieścił w mediach społecznościowych

Podejrzany balon niedaleko granicy. Miejscowi wezwali policję

Kolejny obiekt na Tyszowcami. Służby rozpoczynają poszukiwania. Ukraińska kontrabanda? - taka informacja ze zdjęciem latającego obiektu pojawiła się dzisiaj rano na jednym z profili w mediach społecznościowych.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Zełenski: Putin może rozpocząć wojnę światową

Przywódca Rosji Władimir Putin unika mobilizacji, bo obawia się spadku popularności w kraju, ale jeśli się na nią zdecyduje, to rozpocznie wielką wojnę i stworzy poważne wyzwanie dla Europy – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Patriotyczne śpiewanie w Klubie Batalionowym. Finał festiwalu
12 października 2025, 16:00

Patriotyczne śpiewanie w Klubie Batalionowym. Finał festiwalu

Laureaci nagród i wyróżnień z eliminacji powiatowych wezmą udział w finałowym koncercie IV Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Impreza jest planowana na niedzielę (12 października) w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Nowy bus dla ośrodka został kupiony dzięki wysokiej dotacji z PFRON

Nowy samochód w ośrodku wychowawczym. "Każdy wyjazd to krok ku samodzielności, odwadze i otwartości"

Starostwo Powiatowe w Łęcznej kupiło nowiutkiego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Znaczną część pieniędzy na samochód przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zbiory wielu muzeów na jednej wystawie. Podróże wycinanek w Zamościu
9 października 2025, 14:00

Zbiory wielu muzeów na jednej wystawie. Podróże wycinanek w Zamościu

Od czwartku 9 października aż do 11 stycznia w Muzeum Zamojskim w Zamościu oglądać będzie można nową wystawę. Na ekspozycję "Podróże wycinanek" składają się zbiory tej placówki, ale również m.in. muzeów w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.
Bright Ede w środę zaliczył występ przeciwko Chorwacji

Czterech piłkarzy Motoru z szansami na kolejne występy w swoich reprezentacjach

Przerwa reprezentacyjna to od tego sezonu coś nowego w Motorze Lublin. Trener Mateusz Stolarski nie ma do dyspozycji całej kadry, bo jego zawodnicy rozjeżdżają się na zgrupowania swoich reprezentacji. Obecnie w klubie brakuje czterech zawodników.
W Chełmie znajduje się obecnie 20 syren alarmowych, z czego 15 jest podłączonych do systemu, a sprawnych pozostaje zaledwie 6

Nie panikuj, to tylko próba! W mieście znów zawyją syreny

W czwartek, 9 października, między godziną 9 a 15.30 w całym Chełmie rozlegną się syreny alarmowe. To nie powód do niepokoju, lecz rutynowy test systemu ostrzegania, który ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Ks. Marek Mazurek był dyrektorem pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej przez 6 lat. Jego miejsce zajmie teraz ks. Karol Stolarczyk

Zmiana dyrektora pielgrzymki. Za rok to on poprowadzi wiernych na Jasną Górę

Coś się kończy i coś się zaczyna. Ks. Marek Mazurek po 6 latach przestaje być dyrektorem pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej na Jasną Górę. Zastąpi go ks. Karol Stolarczyk.
Karę, jaka go teraz spotkała, 66-latek na pewno zapamięta na długo

Szybka akcja policji i sądu. 66-latek stracił prawo jazdy i samochód

Nie kara w zawieszeniu, ale bezwzględne więzienie, a do tego jeszcze przepadek samochodu. Tak skończyła się dla 66-latka z Zamościa jazda po alkoholu i mimo sądowego zakazu prowadzenia.
Dziś mecz Polska – Nowa Zelandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska – Nowa Zelandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś wieczorem reprezentacja Polski w Chorzowie zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią. Dla Biało-Czerwonych będzie to tym samym przetarcie przed niedzielnym meczem w ramach eliminacji mistrzostw świata w Kownie z Litwą

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 