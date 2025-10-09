Szybka akcja policji i sądu. 66-latek stracił prawo jazdy i samochód

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli na jednej z ulic Zamościa. Kierował renaultem. Okazało się, że za kierownicą siadł, mimo że był nietrzeźwy (0,8 promila), a także mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

66-letni mieszkaniec Zamościa trafił do policyjnego aresztu, a później w trybie przyspieszonym stanał przed sądem. Ten nie był dla niego łaskawy.

- Został skazany przez sąd na karę 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz otrzymał dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Sąd orzekł także przepadek należącego do mężczyzny pojazdu - informuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.