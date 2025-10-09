Coraz mniej studentów, coraz więcej przedszkolaków. Lubelska edukacja w liczbach przed Dniem Nauczyciela

- Ponad 80 procent z nich to kobiety, podobnie jak ponad 80 procent posiada stopień awansu zawodowego – mówi Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. - Prawie 60 procent to nauczyciele dyplomowani, a jedna piąta – mianowani.

Większość pedagogów zatrudnionych jest w szkołach podstawowych - stanowią oni ponad połowę wszystkich nauczycieli w regionie. Kolejne 21 procent pracuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a pozostali - w szkołach ponadpodstawowych, policealnych i wyższych.

W szkołach wyższych w województwie lubelskim pracuje ponad 3 tysiące nauczycieli akademickich, z czego jedna trzecia to profesorowie.

Mniej studentów, więcej przedszkolaków

W województwie działa obecnie 1303 przedszkola, do których uczęszcza ponad 72 tysiące dzieci. W 885 szkołach podstawowych uczy się ponad 160 tysięcy uczniów, a w 391 szkołach ponadpodstawowych - prawie 90 tysięcy.

- Widać wyraźny wzrost liczby dzieci w przedszkolach - zauważa dyrektor Markowski.

Inaczej wygląda sytuacja w szkolnictwie wyższym. W roku akademickim 2024/2025 w regionie kształciło się około 66 tysięcy studentów, czyli o kilkanaście tysięcy mniej niż dekadę temu. - To efekt niżu demograficznego i mniejszej skłonności młodzieży do podejmowania studiów - tłumaczy Markowski.

Rynek pracy w regionie

Według danych z sierpnia tego roku w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim pracowało ponad 201 tysięcy osób, natomiast 59 tysięcy pozostawało zarejestrowanych jako bezrobotni. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,5 procent, wobec 7,3 procent rok wcześniej.

Najniższe bezrobocie odnotowano w powiatach biłgorajskim (4,2%), lubelskim (4,5%) i łęczyńskim (5,7%). Najwyższe - we włodawskim (16%), hrubieszowskim (ponad 15%) i krasnostawskim (ponad 13%).

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 7600 zł brutto, a w samym Lublinie – ponad 8200 zł.

Lublin w krajowej czołówce

Na tle 18 największych miast w Polsce Lublin uplasował się w pierwszej dziesiątce pod względem zatrudnienia i liczby oddanych mieszkań. - W wielu wskaźnikach Lublin wypada powyżej średniej – podkreśla dyrektor Markowski.

Statystyka też ma się czym pochwalić

Urząd Statystyczny w Lublinie może pochwalić się także sukcesem na arenie międzynarodowej. – W 2024 roku Statystyka Polska zajęła pierwsze miejsce na ponad 180 instytucji na świecie pod względem otwartości i dostępności danych - zaznacza Markowski.

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego można dziś znaleźć m.in. interaktywne „dashboardy” dotyczące sytuacji osób z Ukrainy pracujących w Polsce czy danych o przedsiębiorstwach według PKD. - Zainteresowanie danymi jest ogromne, ale robimy wszystko, by statystyka była jak najbardziej dostępna i przejrzysta – dodaje.

Na zakończenie dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie złożył życzenia wszystkim pedagogom z okazji ich święta: - Życzę nauczycielom satysfakcji z pracy i życzliwości ze strony uczniów oraz rodziców.