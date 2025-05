Ruch Izbica skruszył defensywę Sparty Rejowiec Fabryczny. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Wystarczył rzut oka na tabelę, żeby stwierdzić że zdecydowanym faworytem do wygranej była ekipa gospodarzy. Ruch od samego początku przejął inicjatywę na boisku, a Sparta postawiła na czujną grę w defensywie. Przed przerwą gole nie padły, choć miejscowi powinni zejść do szatni ze skromnym prowadzeniem. Jednak w 40 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Przemysław Lewandowski.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Kibice po raz pierwszy mogli krzyknąć z radości w 69 minucie kiedy strzał Przemysława Lewandowskiego skutecznie dobił Bartosz Banach. Natomiast kwadrans przed końcem spotkania „na raty” grającego trenera Sparty – Karola Kurzępę – pokonał wprowadzony na boisko w drugiej połowie Przemysław Jasiński. Ten sam zawodnik ustalił wynik spotkania wykorzystując podanie od Michała Gałki.

– Już w pierwszej połowie mieliśmy okazje do strzelania bramek, a w 40 minucie nie strzeliliśmy karnego. Nie mamy pretensji do Przemysława Lewandowskiego, bo takie rzeczy zdarzały się także temu najsłynniejszemu z Lewandowskich – uśmiecha się Roman Blonka, trener Ruchu. – Sparta przyjechała do nas nastawiona na defensywę i przed przerwą bardzo dobrze się broniła. Rywale byli schowani za „podwójną gardą”, ale mieli też jedną świetną okazję przy stanie 0:0. W drugiej połowie nadal dążyliśmy do zdobywania bramek, a przeciwnik z każdą kolejną minutą słabł co wykorzystaliśmy – dodaje trener Ruchu.

– Przyjechaliśmy do Izbicy nieco zdziesiątkowani, bo jedynie z dwoma zmiennikami, ale podjęliśmy walkę. Myślę, że niewykorzystana przez nas sytuacja sam na sam na początku drugiej połowy była kluczowym momentem w tym spotkaniu. Potem rywale zdobyli trzy gole i wygrali to spotkanie. Włożyliśmy w ten mecz dużo wysiłku, ale za to punktów się nie zdobywa – dodał trener Sparty.

Ruch jest już niemal pewny czwartego miejsca w tym sezonie, ale wciąż ma jeszcze szansę wskoczyć na podium. – Jeśli dysponujemy optymalnym składem to jesteśmy w stanie powalczyć z każdym w tej lidze. Lekkie problemy zdarzają się kiedy wypadnie nam część zawodników, ale z drugiej strony mamy bardzo szeroką kadrę, a także drugą drużynę więc zawsze jest kim grać. To cieszy, bo moim zdaniem warto jest stawiać na młodych zawodników i wprowadzać ich do drużyny – kończy Blonka.

W następnej kolejce Ruch zagra na wyjeździe z rezerwami Chełmianki, a Sparta zmierzy się na swoim boisku w derbach z Unią Rejowiec. – Derby rządzą się swoimi prawami. Emocji na pewno nie zabraknie i musimy się dobrze przygotować do tego spotkania. Musimy walczyć o punkty w każdym kolejnym spotkaniu by poprawić swoją sytuację w tabeli i jak najszybciej awansować przynajmniej o jedną lokatę – zapowiada Kurzępa.

Ruch Izbica – Sparta Rejowiec Fabryczny 3:0 (0:0)

Bramki: Banach (69), Jasiński (75, 82).

Ruch: Sasim (46 Wójtowicz), Bożko (81 Babiarz), Kaszak (85 Pawlak), Knap (46 Śliwa), Czochrowski, P. Lewandowski, G. Lewandowski (78 Wojewoda), Kryłowicz (52 Jasiński), Banach, Wlizło (86 Kliszcz), Gałka.

Sparta: Kurzępa – Charmast, M. Gabrelski, Góra (75 Żukowski), Melnyk, Olejnik, Oleksiejuk, Psuja, Rutkowski, Spaczyński, Terlecki (63 P. Gabrelski).

Sędziował: Przemysław Skrzypa.

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Pozostałe wyniki: Astra Leśniowice – Chełmianka II Chełm 6:1 (Brewczyński 3, 84, Prybiński 12, Szewczyk 66, Oryszczuk 81, Dylewski 89 – Roczon 67)* Unia Rejowiec – Granica Dorohusk 3:2 (Rossa 26, Kwiatosz 72, Huk 86 – Barwiak 45, 60) * Hetman Żółkiewka – Brat Siennica Nadolna 0:3 (Urbański 26, Kniażuk 71, Ciechański 80) * GKS Łopiennik – Frassati Fajsławice 0:0 * Ogniwo Wierzbica – Włodawianka Włodawa 2:2 * Bug Hanna – Spółdzielca Siedliszcze nie odbył się – goście nie dojechali.