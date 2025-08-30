Górnik Zabrze - Motor Lublin (relacja na żywo)

Górnik Zabrze - Motor Lublin 0:1 (0:0)

Bramki: Ndiaye (58).

Górnik: Łubik – Kmet, Janicki, Josema, Janża, Kubicki, Hellebrand, Ambros, Sow (57 Massimo), Liseth, Ishmaeel.

Motor: Brkić – Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki, Łabojko, Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven (58 Ndiaye).

Żółte kartki: Sow, Ambrose - Ndiaye.

Sędziuje: Damian Kos (Wejherowo).

Rezerwowi:

Górnik: Loska, Szcześniak, Podolski, Massimo, Olkowski, Lukoszek, Dzięgielewski, Szala, Donio, Khlan, Tsirigotis, Goh.

Motor: Tratnik, Wójcik, Meyer, Ede, Palacz, Samper, Scalet, Haxha, Ndiaye, Dadashov.

-----------------------------------------------

61' Ndiaye tym razem nie strzela, ale odgrywa do Króla, a ten huknął prosto w bramkarza.

58' Niesamowita sprawa. 0:1! Ndiaye przed chwilą wszedł na murawę, a po odegraniu Czubaka Senegalczyk wpada w pole karne, ogrywa obrońcę i z ostrego kąta uderza do siatki.

57' W końcu jakaś akcja gości po przerwie. Łabojko do Rodriguesa, ten na prawo do Króla, ale skrzydłowy źle dogrywa pod bramkę.

57' Ishmaeel za mocno w pole karne, Brkić łapie.

56' Ambros doszedł do strzału tuż pod bramką Motoru, ale uderzył wysoko nad bramką.

54' Hellebrand zatrzymał wślizgiem Króla, który pędził z kontrą.

53' Motor w głebokiej defensywie, akcja prawym skrzydłem, piłka wybita spada pod nogi Sowa, który huknął wysoko nad bramką.

52' Zabrzanie na razie łatwo odbierają piłkę i Motor za bardzo jej po przerwie nie "powąchał".

49' Najlepsza sytuacja Górnika! Kmet wrzuca ze skrzydła, Ishmaeel wyskoczył zza pleców Bartosa, który zrobił sobie drzemkę, ale kapitalnie strzał zawodnika Górnika odbija Brkić.

46' Liseth łatwo zatrzymany, ale Łabojko podaje niecelnie i oddaje piłkę za darmo.

46' Motor rozpoczął drugą połowę.

45+1' Koniec pierwszej połowy. Trzeba przyznać, że dobrej połowy w wykonaniu "Motorowców". Goście podawajają groźnych skrzydłowych, dzięki czemu potrafili zneutralizować wiele groźnych ataków. Z dobrej strony pokazali się też w ofensywie, bo wypracowali sobie lepsze okazje.

45' Dobre i zaskakujące podanie Ishmaeela po ziemi, ale akurat tam, gdzie nie było żadnego z jego kolegów. Za chwilę problemy z przyjęciem Naży, który zamykał akcję i będzie "tylko" rożny.

43' Luberecki po raz kolejny wygrywa pojedynek na skrzydle, tym razem z Ishmaeelem.

42' Po okresie przewagi Górnika, Motor dłużej przy piłce.

41' Bartos ze spokojem odgrywa klatą do Brkicia.

39' Dobra akcja miejscowych. Kmet zagrywa między nogami Lubereckiego, atak kończy się strzałem Ishmaeela, ale w kolegę z zespołu, który dodatkowo był na spalonym.

37' Ishmaeel tym razem atakuje prawym skrzydłem, ale też bez powodzenia.

37' Strzał Bartosa bardzo niecelny.

36' Król świetnie zagrywa po ziemi wzdłuż bramki, obrońca Górnika wybija na kolejny rzut rożny.

36' Przeciągniętka wrzutka z lewej strony, piłka dla Motoru.

33' Ishmaeel atakował lewą flanką, ale... zgubił piłkę. Kontra Motoru, którą przerywa faulem Ambrose. Jest kartka.

30' Luberecki zagrywał już zza linii końcowej, piłka dla gospodarzy.

29' Ishmaeel miał sporo miejsca przed szesnastką, huknął z dystansu, ale prosto w bramkarza.

24' Bardzo ładna akcja gości prawą flanką. Na koniec Król wrzuca w pole karne, gdzie bardzo dobrze znalazł się Rodrigues. Portugalczyk chyba uderzył ramieniem, a nie głową i dlatego raczej bez problemów łapie bramkarz.

22' Chwila przerwy dla Rodriguesa, który wyleciał aż za boisko.

17' Świetna akcja Górnika prawym skrzydłem, dogranie w pole karne, gdzie Kubicki odgrywa piętą do Ambrosa, a w zawodnika gospodarzy wpada Wolski. Miejscowi domagają się karnego, ale jedenastki nie ma.

14' Świetna szansa dla Motoru! Rodrigues na lewo do van Hoevena, a Holender wykłada piłkę do Czubaka, który od razu uderza z pierwszej i trafia tylko w boczną siatkę. Szkoda, powinno być 0:1.

13' Pojedynek Sow - Rodrigues raz jeszcze dla Portugalczyka.

11' Wolski znowu wrzuca z rożnego, ale po raz kolejny górą w powietrzu "Górnicy".

10' Dwóch na jednego, Luberecki i Rodrigues do spółki zatrzymali Sowa.

9' Obiecujący początek w wykonaniu gości, ale teraz blisko gola dla Górnika. Centra z lewego skrzydła na dalszy słupek, Luberecki nie przejął piłki, zrobiłto Sow, który uderzył z bliska, ale na rzut rożny odbija Brkić. Trochę szczęścia po stronie ekipy z Lublina.

6' Król wywalczył rzut rożny.

6' Odbiór van Hoevena, ale Rodrigues za długo trzymał piłkę i nie będzie szybkiego ataku.

4' Znowu strzał, Rodrigues zdecydował się na próbę z dystansu, ale niecelną.

3' Po centrze z narożnika piłkę z woleja wybija Sow, ale trafia prosto w twarz... Ambrosa.

2' Szybki atak Motoru, Rodrigues do Czubaka, ten uderza z narożnika pola karnego, ale po bloku obrońcy będzie rożny.

1' Szybko rozegrany wolny, ale Sow zablokowany przy linii końcowej, a przy okazji nabity, nie będzie nawet rożnego.

1' Gramy.

-----------------------------------------------

Motor przystąpi do spotkania z nietypowej dla siebie pozycji, bo po pierwszych wynikach w siódmej serii gier żółto-biało-niebiescy wylądowali w strefie spadkowej - na szesnastym miejscu. Górnik zajmuje za to drugą lokatę. W Zabrzu też można jednak wygrać, co w tym sezonie udowodnił już beniaminek z Niecieczy. Bruk-Bet Termalica pokonała Lukasa Podolskiego i jego kolegów 1:0.

– Świadomość tego, że nie wygraliśmy od czterech spotkań, bardzo mocno nas drażni. Pomimo tego, że jedziemy do zespołu, który jest rozpędzony i jest wiceliderem, wierzymy, że możemy wrócić do punktowania za trzy. To dobry moment, aby wygrać z rywalem, który jest na fali i pokazać, że drzemie w nas duży potencjał, a siła tego zespołu jest bardzo mocna – mówi Mateusz Stolarski cytowany przez klubowy portal.

– Czegokolwiek bym teraz nie powiedział, nie ma to znaczenia, bo słowa muszą przejść w czyny. Zawsze łatwo opowiadać o różnych scenariuszach, ale przede wszystkim trzeba go wykonać. Chciałbym, żeby ta odpowiedź pojawiła się na boisku już w sobotę, a widząc po tym, jak drużyna wygląda na treningach, jestem pewien, że mamy ku temu wszelkie możliwości – zapewnia szkoleniowiec Motoru.