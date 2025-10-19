Pasta z Lubelszczyzny

W jaki sposób obecność tak dużej firmy wpływa na lokalną gospodarkę – zarówno w kontekście dostawców, jak i edukacji czy rynku pracy?

– Lubella współpracuje z lokalnymi rolnikami i dostawcami. Realizuje projekty z instytucjami naukowymi i uczelniami, z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Lubelską. Oferujemy bogaty program staży i praktyk w wielu działach firmy, gwarantując ich wysoką jakość oraz oferując stałe zatrudnienie najzdolniejszym stażystom. W Lubelli pracuje wielu absolwentów lokalnych uczelni.

Ile osób pracuje dziś w zakładach Lubelli w Lublinie? Czy planowane są nowe miejsca pracy?

– Obecnie w zakładzie pracuje ok. 600 osób. Planujemy dalszy rozwój firmy w kolejnych latach, który jednocześnie może przełożyć się na wzrost zatrudnienia.

Jakie są plany rozwoju zakładu lubelskiego na najbliższe lata?

– Jesteśmy w trakcie uruchamiania nowej linii do produkcji form krótkich makaronu o wydajności około 4 tony na godzinę. Planujemy rozbudowę elewatora oraz zakup i uruchomienie kolejnych linii makaronowych. Na terenie zakładu powstaje też wyjątkowy mural, który będzie nawiązywał do lubelskiej kultury i wzbogacał krajobraz.

Czy Lubella wprowadza nowe linie produktowe lub inwestuje w nowe technologie?

– Marka Lubella stale się rozwija i wprowadza do swojego portfolio nowości produktowe. Niedawno do sprzedaży trafił najbardziej viralowy makaron tego roku – RAKIETTONI, którego kształt inspirowany jest tenisowymi rakietkami. Na lato wprowadziliśmy limitowaną edycję płatków śniadaniowych Lubella Płatki Shake. To wyjątkowe połączenie chrupiących płatków i owocowego smaku, inspirowanego klasycznym, letnim shake’iem truskawkowym. W tym roku w formie limitowanej pojawiło się także Mac&Cheese – klasyczne amerykańskie danie, które można przygotować w domu w dosłownie 10 minut. Z okazji 30-lecia marki Kubuś, Lubella przygotowała wyjątkową niespodziankę dla fanów smacznych śniadań – limitowaną edycję opakowań płatków śniadaniowych Lubella z grafikami kultowej postaci Kubusia. To połączenie dwóch uwielbianych marek, które od lat towarzyszą polskim rodzinom w codziennych rytuałach.

Doskonałym przykładem wprowadzania nowych kategorii produktowych są również musy Lubella: Lubella Owsianka idealna na szybkie i pożywne śniadania, jak i nowe wersje w przyjemnościowych smakach Lubella Di Riso - vanilla i choco. To odpowiedniki ulubionych przekąsek w podręcznej i wygodnej formie.

Jakie innowacje zostały wprowadzone w ostatnich latach w zakładzie w Lublinie?

– Od lat pracujemy wspólnie z jednostkami naukowymi nad wprowadzaniem nowych odmian pszenicy durum, nad uprawami tego zboża w Polsce. Pszenica durum jest podstawowym surowcem do produkcji naszego makaronu. Poza wprowadzaniem nowoczesnych technologii produkcyjnych inwestujemy również w odnawialne źródła energii. Uruchomiliśmy farmę fotowoltaiczną wraz z inteligentnym systemem do zarządzania efektywnością energetyczną.

W jaki sposób firma dba o jakość i bezpieczeństwo produkcji w kontekście rosnących oczekiwań konsumentów?

– Jakość produktów to dla Lubelli priorytet, łączymy tradycję z nowoczesnymi technologiami. Ponad 140-letnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa zbóż oraz starannie opracowane i ciągle udoskonalane receptury łączymy z wiedzą naszych pracowników i możliwościami, jakie daje współczesna technologia. Wszystko po to, aby wypełnić najwyższe standardy na każdym etapie powstawania produktów i w efekcie dostarczyć na rynek wyroby o stałej, gwarantowanej jakości. Stale inwestujemy w pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii. Dzięki temu Lubella utrzymuje pozycję lidera rynku i często wyznacza nowe trendy rynkowe.

Współpracujemy z lokalnymi rolnikami. Mielimy zboże we własnym młynie. Posiadamy sześć etapów kontroli od ziarna do paczki.

Czy firma angażuje się w życie społeczne miasta – np. wspiera wydarzenia, szkoły, organizacje społeczne?

– Jesteśmy częścią lokalnej społeczności i wspieramy produktowo placówki edukacyjne oraz społeczne, wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne, a także współpracujemy z wieloma instytucjami. Marka Lubella od 10 lat jest organizatorem edukacyjnego projektu Akademia Lubella promującego zdrowe odżywianie, samodzielne gotowanie i niemarnowanie jedzenia. W jubileuszowej X edycji programu uczestniczyło 200 tys. uczniów klas VI–VIII z 2 tys. szkół w całej Polsce, a zapisy do nowej edycji ruszają już jesienią.

Jakie znaczenie ma lubelski zakład dla całej grupy Maspex? Czy to jeden z kluczowych punktów produkcyjnych?

– Lubella jest ważną częścią Grupy Maspex. Jest producentem makaronu, wyrobów galanterii śniadaniowej, mąk, ale także jest dostawcą półproduktów dla innych zakładów w grupie. Lubella to niekwestionowany lider na rynku makaronów, wicelider na rynku płatków śniadaniowych i kluczowy producent w kategorii mąk. Marka w swojej ofercie ma także paluszki oraz przekąski w pouchu. Lubella to produkty wysoko cenione zarówno przez handlowców, jak i konsumentów. Najlepsze ziarna, odpowiednia technika produkcji i połączenie tradycji z nowoczesnością – to siła Lubelli, dla której dbałość o najwyższą jakość i bezkonkurencyjny smak to niezmienne wartości już od ponad 140 lat. Jako jedyny producent makaronów i płatków śniadaniowych w Polsce, Lubella mieli zboże we własnym młynie. Produkty marki codziennie trafiają na stoły konsumentów w Polsce oraz za granicą, m.in.: na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii czy Irlandii.