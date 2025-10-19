Remont obu dróg jest istotny dla lokalnych społeczności. Warto wspomnieć, że siatka dróg wojewódzkich w regionie jest rozległa i liczy łącznie blisko dwa tysiące kilometrów. Od kilku lat sukcesywnie prowadzone są ich remonty.

– Z jednej strony inwestujemy w infrastrukturę pieszą, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, a z drugiej – modernizujemy kluczowe szlaki, takie jak droga wojewódzka nr 844 w powiecie hrubieszowskim – podkreślił Piotr Breś, wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Remont drogi wojewódzkiej nr 844 w powiecie hrubieszowskim, na odcinku Czerniczyn – Modryniec o długości 5,8 km, kosztuje 4,6 mln zł. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Zakres prac obejmuje roboty pomiarowe, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych o wysokiej wytrzymałości, a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek asfaltowych. Dodatkowo utwardzone zostaną pobocza i nawierzchnie zjazdów, wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i wymienione oznakowanie pionowe.

W powiecie łukowskim inwestycja obejmie przebudowę drogi dla pieszych w ciągu DW nr 807 w miejscowościach Czerśl i Ryżki o łącznej długości 2,527 km. Zadanie o wartości 1,3 mln zł wykona firma Tamex z Biard koło Łukowa.

W ramach remontu DW 807 przewidziano rozebranie istniejących chodników oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej, a następnie wykonanie nowych dróg dla pieszych o konstrukcji z warstwą odsączającą, podbudową z chudego betonu i nawierzchnią z betonowej kostki brukowej.

Zrealizowane zostaną również nowe studzienki ściekowe, poszerzenia dróg bocznych i uzupełnienia istniejących zjazdów. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu powstanie nowe oznakowanie pionowe i poziome, a także zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz cztery lampy doświetlające przejścia dla pieszych.

Zródło: ZDW Lublin