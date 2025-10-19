Tragiczny wypadek w Kijanach. Nie żyje 85-letnia kobieta

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 19 na drodze wojewódzkiej nr 829 w Kijanach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 85-latka przechodziła przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym. Nie miała na sobie elementów odblaskowych.

Pierwszej pomocy udzielili świadkowie, wśród nich policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Niestety, mimo wysiłków ratowników medycznych, życia kobiety nie udało się uratować. Ciało 85-latki zabezpieczono do sekcji zwłok. Kierowca audi, 46-letni mężczyzna, był trzeźwy.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku i apeluje o ostrożność. – Choć przepisy nakazują używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, warto mieć je zawsze, gdy poruszamy się pieszo po zmroku. Nawet niewielki odblask może uratować życie – przypominają funkcjonariusze.