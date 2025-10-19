Wybierz imię dla pisklęcia z Ogrodu Saskiego. Pierwszy paw od lat

– Ponieważ płeć małego pawia nie jest jeszcze znana, zachęcamy do przesyłania zarówno imion żeńskich, jak i męskich. To niecodzienne wyzwanie ma popularyzować walory przyrodnicze i rekreacyjne Ogrodu Saskiego oraz zachęcać do jego odwiedzania – mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

Propozycje można zgłaszać do 20 października, wpisując je w komentarzu pod postem na facebookowym profilu Miasta Lublin.

Jak będzie wyglądał wybór imienia?

Spośród wszystkich propozycji jury wybierze cztery najciekawsze: dwa żeńskie i dwa męskie. Następnie odbędzie się głosowanie internautów, które wyłoni dwa zwycięskie imiona – po jednym dla każdej płci. Autorzy pomysłów, które zdobędą najwięcej reakcji, otrzymają miejskie zestawy gadżetów: powerbank, butelkę, kubek i torbę materiałową.

Zakończenie akcji zaplanowano na koniec października.

Regulamin zabawy „Imię dla pawia z Ogrodu Saskiego w Lublinie” dostępny jest na stronie lublin.eu.

Pierwsze pisklę od lat

Paw, który właśnie dorasta w lubelskiej wolierze, wykluł się w połowie lipca – to pierwsze pisklę od 2014 roku, odkąd te ozdobne ptaki są atrakcją Ogrodu Saskiego. Jego rodzicami są Michał i Śnieżynka, para pawi dobrze znana spacerowiczom odwiedzającym zabytkowy park.

Pawie należą do rodziny kurowatych, a ich samce słyną z imponujących ogonów ozdobionych barwnymi „oczami”. Najczęściej spotykanym gatunkiem, również w Lublinie, jest paw indyjski – symbol elegancji i dumy, który od lat przyciąga uwagę gości Ogrodu Saskiego.