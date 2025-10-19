Inauguracja roku akademickiego KUL

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Akademickim, której przewodniczył JE bp František Trstenský, biskup spiski. Po nabożeństwie, w auli CTW Collegium Aegidianum odbyła się część oficjalna.
W programie uroczystości było między innymi wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego, immatrykulacja nowych studentów oraz wręczenie listów gratulacyjnych wyróżniającym się pracownikom uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. Słowo Wielkiego Kanclerza KUL, Metropolity Lubelskiego JE Abp. Stanisława Budzika, zakończyło oficjalną część uroczystości.