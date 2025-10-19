Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Autor: lukisz
Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą
Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą (fot. Wojtek Szubartowski)

Miało być przełamanie, a było lanie. W piątkowy wieczór Motor przegrał u siebie z GKS Katowice aż 2:5. Lublinianie muszą się szybko pozbierać, bo już w kolejny piątek czeka ich następne domowe spotkanie, tym razem z Widzewem Łódź.

Po końcowym gwizdku piątkowego meczu w Lublinie do dziennikarzy wyszedł kapitan żółto-biało-niebieskich Bartosz Wolski. Jak oceniał nieudany występ drużyny?

– Nie zwykliśmy przegrywać na własnym stadionie, a na pewno nie tak wysoko. Średnio weszliśmy w ten mecz. Dostaliśmy szybkie dwie bramki, ale pomimo tego, z każdą minutą staraliśmy się narzucić swój styl gry i to się udało, bo doprowadziliśmy do wyniku 2:2. Później mieliśmy dodatkowe sytuacje, ale ta druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka pod koniec pierwszej połowy zabiła nam ten mecz – przyznaje popularny „Wolo”.

Jak zawodnik Motoru tłumaczy bardzo słaby początek spotkania? Gospodarze wyszli jakby sparaliżowani, a rywale zasłużenie zdobyli dwa gole.

– Tu nie chodziło o rywali, chodziło o nas. Popełnialiśmy zbyt dużo prostych, indywidualnych błędów, w sytuacjach, w których nie byliśmy specjalnie pod presją. Wróciliśmy jednak do gry, ale tak, jak mówiłem – ta czerwona kartka zabiła nam mecz. W drugiej połowie, przez pierwsze 15-20 minut byliśmy w stanie powalczyć. Chociaż dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie, to podjęliśmy rękawicę. Niestety, im dalej w las, tym bardziej ten mecz nam uciekał – przyznaje kapitan ekipy z Lublina.

Wolski dostał też pytanie, o czym drużyna rozmawiała w szatni i czy drużyna wierzy jeszcze, że uda się wyjść z kryzysu, w którym znalazł się Motor.

– W każdym meczu domowym, w którym byliśmy blisko zwycięstwa, nie dowoziliśmy tego przez indywidualne błędy. Na tym musimy się skupić, aby każdy dawał z siebie wszystko, wierzył i robił, to co umie, bo ta drużyna wyciągnie się z tego trudnego momentu. Wierzę w tych chłopaków, oni w siebie też i bardzo mocno wierzę w to, że będzie tylko lepiej – przekonuje zawodnik żółto-biało-niebieskich.

Po końcowym gwizdku mieliśmy także okazję zamienić kilka słów z Adamem Zrelakiem. Napastnik „Gieksy” zdobył jednego, bardzo ważnego gola na 3:2, ale miał też duży udział przy bramce na 2:0. W tej sytuacji ostatecznie to Arkadiusz Najemski zaliczył „swojaka”.

– Tak naprawdę dopiero pierwszy tydzień trenowałem z zespołem, bo miałem problemy ze stopą. Ja zawsze, jak jestem na boisku, staram się coś dać zespołowi. Cieszę się, że w Lublinie mogłem pomóc, nie ważne czy trenowałem tydzień, czy dwa. Mam nadzieję, że już będę zdrowy. To spotkanie, to na pewno była duża huśtawka nastrojów dla kibiców obu drużyn. Zwłaszcza ta pierwsza połowa była bardzo szalona. Szkoda, że przy prowadzeniu 2:0 poszliśmy za bardzo do tyłu. Szkoda tych dwóch bramek. Pokazaliśmy jednak w drugiej odsłonie, że mamy ten charakter. Oczywiście, graliśmy jednego więcej, ale taka jest czasami piłka. Cieszymy się, że wywalczyliśmy te trzy punkty na trudnym terenie w Lublinie – ocenia zawodnik GKS Katowice.

PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

