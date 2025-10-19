Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Po końcowym gwizdku piątkowego meczu w Lublinie do dziennikarzy wyszedł kapitan żółto-biało-niebieskich Bartosz Wolski. Jak oceniał nieudany występ drużyny?

– Nie zwykliśmy przegrywać na własnym stadionie, a na pewno nie tak wysoko. Średnio weszliśmy w ten mecz. Dostaliśmy szybkie dwie bramki, ale pomimo tego, z każdą minutą staraliśmy się narzucić swój styl gry i to się udało, bo doprowadziliśmy do wyniku 2:2. Później mieliśmy dodatkowe sytuacje, ale ta druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka pod koniec pierwszej połowy zabiła nam ten mecz – przyznaje popularny „Wolo”.

Jak zawodnik Motoru tłumaczy bardzo słaby początek spotkania? Gospodarze wyszli jakby sparaliżowani, a rywale zasłużenie zdobyli dwa gole.

– Tu nie chodziło o rywali, chodziło o nas. Popełnialiśmy zbyt dużo prostych, indywidualnych błędów, w sytuacjach, w których nie byliśmy specjalnie pod presją. Wróciliśmy jednak do gry, ale tak, jak mówiłem – ta czerwona kartka zabiła nam mecz. W drugiej połowie, przez pierwsze 15-20 minut byliśmy w stanie powalczyć. Chociaż dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie, to podjęliśmy rękawicę. Niestety, im dalej w las, tym bardziej ten mecz nam uciekał – przyznaje kapitan ekipy z Lublina.

Wolski dostał też pytanie, o czym drużyna rozmawiała w szatni i czy drużyna wierzy jeszcze, że uda się wyjść z kryzysu, w którym znalazł się Motor.

– W każdym meczu domowym, w którym byliśmy blisko zwycięstwa, nie dowoziliśmy tego przez indywidualne błędy. Na tym musimy się skupić, aby każdy dawał z siebie wszystko, wierzył i robił, to co umie, bo ta drużyna wyciągnie się z tego trudnego momentu. Wierzę w tych chłopaków, oni w siebie też i bardzo mocno wierzę w to, że będzie tylko lepiej – przekonuje zawodnik żółto-biało-niebieskich.

Po końcowym gwizdku mieliśmy także okazję zamienić kilka słów z Adamem Zrelakiem. Napastnik „Gieksy” zdobył jednego, bardzo ważnego gola na 3:2, ale miał też duży udział przy bramce na 2:0. W tej sytuacji ostatecznie to Arkadiusz Najemski zaliczył „swojaka”.