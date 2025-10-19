Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tam gdzie zaczyna się niebo. 35 lat Klubu Pilotów Doświadczalnych

Autor: Kamil Pomorski
(fot. PANS w Chełmie )

Chełm na trzy dni zamienił się w centrum polskiego lotnictwa. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych spotkali się ci, którzy od dekad przesuwają granice możliwości w powietrzu — piloci, inżynierowie i konstruktorzy z Klubu Pilotów Doświadczalnych, Inżynierów Prób w Locie i Spadochronowych Skoczków Doświadczalnych. Ich wspólna pasja i doświadczenie tworzą historię polskich skrzydeł od 35 lat.

17 października 2025 roku w PANS w Chełmie odbyła się konferencja inaugurująca jubileusz Klubu, który powstał w 1989 roku jako organizacja skupiająca najwybitniejszych specjalistów badających granice technologii lotniczych. Dziś ich dorobek to nie tylko testy maszyn, lecz również ogromny wkład w bezpieczeństwo lotów i rozwój inżynierii lotniczej.

Uczestników przywitał prof. ucz. dr hab. Józef Zając, senator RP i prorektor ds. Rozwoju PANS, który podkreślił, że współpraca uczelni z elitarnym środowiskiem pilotów doświadczalnych stanowi nie tylko zaszczyt, lecz także impuls dla rozwoju nauki i technologii w regionie.

Podczas konferencji przywołano historię Klubu, sięgającą czasów pionierów polskiego lotnictwa – Bolesława Orlińskiego i Janusza Żurakowskiego, legend, które przecierały szlaki dla nowoczesnych konstrukcji. Wspomnienia ich lotów testowych stały się symbolicznym pomostem między przeszłością a przyszłością.

Nie zabrakło również momentów głębokiej refleksji. W Centrum Lotniczym PANS w Depułtyczach Królewskich odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone sierż. pil. Wincentemu Fajksowi oraz mjr. pil. Aleksandrowi Romualdowi Onoszce – bohaterom Bitwy o Anglię, urodzonym w Chełmie. Ich życiorysy przypominają, że historia polskiego lotnictwa to także historia odwagi i poświęcenia.

Trzydniowe obchody jubileuszu to nie tylko wspomnienia, lecz również spojrzenie w przyszłość. W programie znalazły się wizyty w laboratoriach uczelni, spotkania środowiska lotniczego oraz prezentacje poświęcone nowym kierunkom badań i technologii lotniczych. Dyskusje pokazały, że Chełm już od jakiegoś czasu staje się ważnym punktem na mapie polskiego lotnictwa,

35 lat Klubu Pilotów Doświadczalnych, Inżynierów Prób w Locie i Spadochronowych Skoczków Doświadczal - Autor: PANS w Chełmie
