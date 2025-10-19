Pożar hałdy śmieci przy Metalurgicznej w Lublinie

11 zastępów i 38 strażaków gasiło pożar hałdy śmieci przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. – Akcja gaśnicza zakończyła się o godzinie 10.30 – poinformował mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Ogień pojawił się około godz. 7.30 na terenie jednej z firm zajmujących się gospodarką odpadami. Zapaliła się hałda śmieci zmieszanych o wymiarach 10 na 20 metrów. Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło 38 strażaków.
– Na miejscu nie stwierdzono zagrożeń chemicznych – przekazała rzecznik KM PSP w Lublinie.