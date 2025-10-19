W styczniu 1989 r. w parafii na warszawskich Powązkach zostaje zamordowany przez „nieznanych sprawców” ks. Stefan Niedzielak. To kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, który od lat domagał się ujawnienia prawdy katyńskiej. Był inicjatorem wzniesienia Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (31 lipca 1981), który SB jeszcze tej samej nocy usunęła. Nieustannie nękany i szykanowany, otrzymywał listy i telefony z pogróżkami.Kilka dni przed śmiercią słyszy przez telefon: „Zdechniesz jak Popiełuszko!”. Ma szereg obrażeń w okolicy twarzy i głowy oraz złamanie kręgosłupa szyjnego.

Śledztwo zostaje umorzone w 1990 roku z powodu niewykrycia sprawców. Z akt sprawy znikają później wszystkie materiały zabezpieczone podczas sekcji zwłok i ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni.

Tydzień po zabójstwie ks. Stefana Niedzialaka w pożarze plebanii ginie ks. Stanisław Suchowolec, kapelan białostockiej Solidarności. To on założył izbę pamięci zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, a na cmentarzu wybudował jego symboliczny grób. Był opiekunem duchowym jego rodziców. Z jego inicjatywy przed kościołem w Suchowoli stanął drewniany krzyż, na którym znalazła się informacja, że ks. Popiełuszkę zabili pracownicy SB.

Śledztwo zostaje umorzone w 1993 roku z powodu niewykrycia sprawców.

W nocy 11 lipca 1989 przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej zostaje znaleziony ks. Sylwester Zych. Nie żyje, na ciele ma liczne obrażenia, w tym pręgi z tyłu głowy, jak uderzenia od pałki. Trzy lata wcześniej wyszedł z więzienia – został skazany przez Sąd Wojskowy za próbę obalenia siłą ustroju PRL i przynależność do organizacji zbrojnej.Na wolności był śledzony przez SB, otrzymywał anonimy z groźbami śmierci.

Śledztwo zostaje umorzone w 1993 roku.

Sprawą zgonów tych trzech księży zajęła się Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności, która potwierdziła „fakt stosowania przez funkcjonariuszy IV Departamentu MSW bezprawnych, a nawet przestępczych działań przeciwko duchownym”.

Komisja Rokity

Jest połowa 1989 roku. Latem 1989 r. służby prowadzą szeroko zakrojoną operację niszczenia archiwów. Funkcjonariusze wywożą transporty dokumentów do papierni, palą je w piecach lub ukrywają, tak by nikt ich nigdy nie odnalazł. Na przemiał idą tony dokumentów. Generał Henryk Dankowski, szef Służby Bezpieczeństwa, instruuje podwładnych: „Komisja interesować się może takimi zdarzeniami, które interpretowane będą jako stanowiące naruszenie przez funkcjonariuszy prawa w okresie stanu wojennego i późniejszym. Wszelkie materiały z tym związane winny być zniszczone, zlikwidowane”.

Komisja, o której mówił Dankowski zostaje powołana 17 sierpnia 1989 roku. To specjalna komisja sejmowa, tzw. Komisja Rokity, która zbadać niewyjaśnione zgony z lat 80., w tym morderstwa księży.

Komisja bada przypadki 122 zgonów mających miejsce od 13 grudnia 1981 r. do 1989 r., które przypisywano funkcjonariuszom SB. W końcowym raporcie przyznaje, że przynajmniej w 88 przypadkach ślad prowadzi do MSW.

Prokurator Andrzej Witkowski: – Reakcją rządu RP na pojawienie się tego dokumentu byłopowołanie specjalnego zespołu prokuratorów w celu ponownego zbadania zbrodnina działaczach opozycji politycznej i duchownych katolickich w okresiePRL. Pomysł wydawał się bardzo dobry, przystąpiliśmy do pracy. W skład tejgrupy wchodzili funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa i Komendy Głównej Policji. Włączono mnie do sprawy ks. Jerzego Popiełuszki. Była jesień1990 r., zaczęły wówczas wpływać do Departamentu Prokuratury aktaspraw uznanych za zbrodnie komunistyczne. Trwało to mniej więcej do grudnia 1990 r., kiedy zaczęły docierać sygnały, że komuś w ministerstwie zaczyna przeszkadzać dźwięk kajdanekna korytarzach. Rozpoczął się proces odsyłania wszystkich spraw z departamentu do ośrodków terenowych. A prokuratorzy w terenie nie mieli dostępu do informacjio SB, metodach i mechanizmach jej działania. Dlatego prowadzenie przez nich postępowań było znacznie utrudnione. Sprawy umarzano. Uratowałem tylko sprawę ks. Popiełuszki dlatego, że byli aresztowani i sprawa już się rozwijała.

Żyję i cieszę się życiem

– Dlaczego to robili? Dlaczego prześladowali, torturowali, zabijali? Najpierw dlatego, że mogli. Byli bezkarni i zapewne myśleli, że tak będzie zawsze. A potem ze strachu, z bezradności, z zemsty za to, że ich czas się kończy. Tu nie było żadnej idei, były najbardziej pospolite i prymitywne motywacje. Nigdy nie padło: zabij. Ale oni dobrze wiedzieli co mają robić – mówił ksiądz Eugeniusz Kościółko. I powtarzał: – Ja wybaczyłem. Wybaczyłem wszystkim. Żyję i cieszę się życiem.

W wolnej Polsce ksiądz maluje obrazy, organizuje akcje charytatywne, jest dyrektorem muzeum archidiecezjalnego w Lublinie, kieruje archidiecezjalną Komisją Artystyczną, promuje młode malarskie talenty. Swoim przyjaciołom coraz częściej opowiada o tragicznych wydarzeniach z nocy 1984 roku. Chce, by zostały zapamiętane, wie, że to ważne, że o tym nie można zapomnieć. Nie chce krzywdzić tych, którzy skrzywdzili jego, dlatego prosi, by jego historię opowiedzieć już po jego śmierci. Bez szczegółów, które mogłyby zaszkodzić jego oprawcom. – Wybaczyłem – powtarza za każdym razem.

Parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce kieruje do 2009 roku. Potem przenosi się do domu Caritas w Lublinie. Coraz gorzej słyszy, z czasem zupełnie traci wzrok. To skutek wylewów po biciu bagnetem po głowie. Ale żartuje, że teraz jest ulubionym spowiednikiem, bo nie widzi i niedosłyszy. A swoich gości nieodmiennie przyjmuje ze swoim radosnym uśmiechem, obdarowuje obrazami i dobrą energią. Drzwi do jego domu nigdy się nie zamykają.

Umiera rankiem 23 sierpnia 2024 roku w wieku 85 lat.

Źródła:

Barbara Polak „O metodach walki z kościołem prowadzonej przez peerelowskie służby bezpieczeństwa w rozmowie z Antonim Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem Witkowskim”, Rozmowy Biuletynu, Biuletyn IPN nr 1/2003.

Piotr R. Jankowski, materiały autorskie z portalu „Świdnik na kartach historii”.

Piotr Niedzielak, Ostatnia ofiara Katynia: w świetle faktów i dokumentów. Warszawa: 1991.

Zbigniew Branach, Tajemnica śmierci księdza Zycha. Bydgoszcz: Agencja Reporterska CETERA, 1994.