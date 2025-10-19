Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

Krajowa Administracja Skarbowa przekonuje, że to najnowocześniejsze urządzenie na granicy UE, które umożliwia prześwietlanie całych ciężarówek bez konieczności rozładunku towaru. - Skaner jest nie tylko wsparciem technicznym dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ale też naszym nowym sojusznikiem w walce z przemytem i zagrożeniami na granicy – podkreśla Marcin Łoboda, szef KAS.

Technologia rentgenowska identyfikuje nielegalne i przemycane ładunki, m.in. wyroby tytoniowe oraz materiały niebezpieczne, takie jak narkotyki, materiały wybuchowe czy broń palną. Urządzenie potrafi także wykrywać ukryte schowki i przeróbki konstrukcyjne w pojazdach, które nie są widoczne przy tradycyjnej kontroli.

Przejście Kukuryki–Kozłowicze obsługuje wyłącznie towarowy ruch ciężarowy, średnio 1000 ciężarówek dziennie.

Urządzenie kosztowało 13,5 mln zł i zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji liczy, że skaner pozwoli podwoić liczbę odprawianych ciężarówek. Podobne urządzenia są też na innych przejściach, m.in. w Terespolu czy Zosinie.