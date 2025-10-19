Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 19 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Biała Podlaska

Dzisiaj
11:07
Strona główna » Biała Podlaska

Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

Autor: Zdjęcie autora oprac. eb
Udostępnij A A
Skaner
Skaner (fot. KAS)

Skaner RTG prześwietli każdą ciężarówkę w Koroszczynie. Urządzenie ma przyspieszyć odprawy towarowe na przejściu granicznym.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Krajowa Administracja Skarbowa przekonuje, że to najnowocześniejsze urządzenie na granicy UE, które umożliwia prześwietlanie całych ciężarówek bez konieczności rozładunku towaru.  - Skaner jest nie tylko wsparciem technicznym dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ale też naszym nowym sojusznikiem w walce z przemytem i zagrożeniami na granicy – podkreśla Marcin Łoboda, szef KAS.

Technologia rentgenowska identyfikuje nielegalne i przemycane ładunki, m.in. wyroby tytoniowe oraz materiały niebezpieczne, takie jak narkotyki, materiały wybuchowe czy broń palną. Urządzenie potrafi także wykrywać ukryte schowki i przeróbki konstrukcyjne w pojazdach, które nie są widoczne przy tradycyjnej kontroli.

Przejście Kukuryki–Kozłowicze obsługuje wyłącznie towarowy ruch ciężarowy, średnio 1000 ciężarówek dziennie.

Urządzenie kosztowało 13,5 mln zł i zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji liczy, że skaner pozwoli podwoić liczbę odprawianych ciężarówek.  Podobne urządzenia są też na innych przejściach, m.in. w Terespolu czy Zosinie.

Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Granica z Białorusią częściowo otwarta. W Koroszczynie 8-kilometrowy korek

Granica z Białorusią częściowo otwarta. W Koroszczynie 8-kilometrowy korek

Inwestycja warta ponad 5,5 mln zł ma usprawnić odprawy, zwiększyć przepustowość i wzmocnić handel między Polską, Unią Europejską a Ukrainą

Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Koroszczyn przemyt przejście graniczne skaner Kukuryki KAS

Pozostałe informacje

Skaner

Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

Skaner RTG prześwietli każdą ciężarówkę w Koroszczynie. Urządzenie ma przyspieszyć odprawy towarowe na przejściu granicznym.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka
Komentarz

Mieli porywać, torturować i zabijać. Komentarz do wstrząsającego tekstu o księdzu Eugeniuszu Kościółko

Było ich trzech, weszli do domu przez uchylone okno. Spał, gdy otrzymał pierwszy cios w głowę, na chwilę stracił przytomność. Potem związali go profesjonalnym węzłem i bili bagnetem po całym ciele, najmocniej po głowie. Ciosy padały jeden po drugim, przez kilka godzin. Nic nie mówili, o nic nie pytali, niczego nie chcieli. Bili go i demolowali dom. Była noc z 19 na 20 listopada 1984 roku – dokładnie miesiąc po porwaniu i zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Eugeniusz Kościółko z parafii w Kazimierzówce miał być kolejną ofiarą „nieznanych sprawców”.
Ksiądz Eugeniusz Kościółko urodził się 1 września 1939 r. w malowniczych Tyszowcach nad rzeką Huczwą na Zamojszczyźnie

Esbecy chcieli zabić księdza. Ujawniamy wstrząsającą historię po 40 latach ciszy

Dlaczego prześladowali, torturowali, mordowali? Najpierw dlatego, że mogli. Byli bezkarni i zapewne myśleli, że tak będzie zawsze. A potem ze strachu, z bezradności, z zemsty za to, że ich czas się kończy. Tu nie było żadnej idei, były najbardziej pospolite i prymitywne motywacje. Nigdy nie padło: zabij. Ale oni dobrze wiedzieli co mają robić.
Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Miało być przełamanie, a było lanie. W piątkowy wieczór Motor przegrał u siebie z GKS Katowice aż 2:5. Lublinianie muszą się szybko pozbierać, bo już w kolejny piątek czeka ich następne domowe spotkanie, tym razem z Widzewem Łódź.
zdjęcie ilustracyjne

Radny sejmiku walczy o Lubelski Bon Turystyczny. Chce poznać protokoły z konsultacji

Radny sejmiku Wojciech Sosnowski (KO) nadal walczy o Lubelski Bon Turystyczny. W czerwcu zarząd województwa odpowiedział, że „prowadzi analizę zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania”. Radny dopytuje teraz o efekty.
basen Jelonek

Awaria. Basen w Parczewie nieczynny

Basen Jelonek w Parczewie zamknięty. Powodem jest awaria.
30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz
ZDJĘCIA
galeria

30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

Najwięcej rocka w mieście, pasja, odkrywanie siebie i przyjaźnie na całe życie – takie jest Akademickie Radio Centrum, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej obecności na antenie. Dla jednych to kuźnia talentów, dla innych symbol niezależnego, studenckiego ducha Lublina.
Chełmianka zremisowała ze Starem Starachowice. "Są sytuacje, brakuje skuteczności"

Chełmianka zremisowała ze Starem Starachowice. "Są sytuacje, brakuje skuteczności"

Kolejna strata punktów Chełmianki. Tym razem drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zremisowała na wyjeździe ze Starem Starachowice 1:1.
Końskowolski kiermasz cieszy się popularnością nie tylko wśród wielbicieli ogrodów
Końskowola

Zapraszają na Jesienny Kiermasz Ogrodnictwa i Produktów Regionalnych

W niedzielę, 19 października, na terenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbędzie się tradycyjny Jesienny Kiermasz Ogrodnictwa i Produktów Regionalnych. Wydarzenie od lat przyciąga miłośników ogrodnictwa, lokalnych smaków i rodzinnej atmosfery.
Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze
Chełm

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

Nie miał domu, ale miał adres. Nie miał rodziny, ale miał ludzi, którzy się o niego martwili. Kiedy zachorował, walczył – z bólem, z nowotworem, z poczuciem bycia niewidzialnym. Zmarł pomiędzy dwiema instytucjami: szpitalem, który nie mógł go zatrzymać, i schroniskiem, które nie mogło go przyjąć.
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.
Reportaż

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

- Wykonuję zawód na wymarciu, ale wierzę, że zegarki mają dusze – opowiada zegarmistrz Tomasz Kaczmarek. Odwiedziliśmy go w jego zakładzie z szyldem kultowego „Murzynka”.
Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Były prezydent gościł na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sobotę, 18 października. Podczas swojej wizyty wygłosił wykład pt. „Świat wobec nowych wyzwań”.
Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. W sobotę, 18 października, ruszyło lodowisko Icemania przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.

Najnowsze
Skaner

11:07 Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

09:51

Mieli porywać, torturować i zabijać. Komentarz do wstrząsającego tekstu o księdzu Eugeniuszu Kościółko

09:51

Esbecy chcieli zabić księdza. Ujawniamy wstrząsającą historię po 40 latach ciszy

08:05

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

07:58

Radny sejmiku walczy o Lubelski Bon Turystyczny. Chce poznać protokoły z konsultacji

07:44

Awaria. Basen w Parczewie nieczynny

07:14

30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Skaner

Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

Ksiądz Eugeniusz Kościółko urodził się 1 września 1939 r. w malowniczych Tyszowcach nad rzeką Huczwą na Zamojszczyźnie

Esbecy chcieli zabić księdza. Ujawniamy wstrząsającą historię po 40 latach ciszy

Magdalena Bożko-Miedzwiecka

Mieli porywać, torturować i zabijać. Komentarz do wstrząsającego tekstu o księdzu Eugeniuszu Kościółko

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

zdjęcie ilustracyjne

Radny sejmiku walczy o Lubelski Bon Turystyczny. Chce poznać protokoły z konsultacji

basen Jelonek

Awaria. Basen w Parczewie nieczynny

Skaner

Skaner w Koroszczynie prześwietli każdą skrytkę

Ksiądz Eugeniusz Kościółko urodził się 1 września 1939 r. w malowniczych Tyszowcach nad rzeką Huczwą na Zamojszczyźnie

Esbecy chcieli zabić księdza. Ujawniamy wstrząsającą historię po 40 latach ciszy

Magdalena Bożko-Miedzwiecka

Mieli porywać, torturować i zabijać. Komentarz do wstrząsającego tekstu o księdzu Eugeniuszu Kościółko

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

zdjęcie ilustracyjne

Radny sejmiku walczy o Lubelski Bon Turystyczny. Chce poznać protokoły z konsultacji

basen Jelonek

Awaria. Basen w Parczewie nieczynny

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

galeria
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo