Uważaj na leśne zwierzęta. Jesienią zwiększa się ryzyko kolizji

Kolizja na drodze z dzikiem, sarną czy łosiem może być tragiczna w skutkach. Kierowcy muszą być uważni szczególnie jesienią i zimą, bo wcześniej zapada zmrok.
Tylko na terenie powiatu ryckiego w 2025 roku policja odnotowała już blisko 60 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Dla porównania, w całym 2024 roku było ich ponad 80. Dane te pokazują, że problem jest poważny i wymaga stałej uwagi kierowców.
Największe ryzyko spotkania zwierząt, takich jak sarny, dziki czy łosie, występuje w pobliżu lasów, pól uprawnych i łąk, szczególnie na odcinkach oznaczonych znakiem A-18b „Uwaga – dzikie zwierzęta”. Zwierzęta często przemieszczają się w stadach – jeśli jedno z nich przebiegnie przez jezdnię, kolejne mogą pojawić się tuż za nim.
Aby ograniczyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną, kierowcy powinni
- zmniejszyć prędkość w rejonach leśnych i na drogach oznaczonych znakiem ostrzegawczym,
- zachować szczególną czujność w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie,
- unikać oślepiania zwierząt światłami drogowymi – po zauważeniu zwierzyny należy przełączyć światła na mijania, nie trąbić i nie zjeżdżać gwałtownie z drogi, co może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem,
- utrzymywać odpowiedni odstęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję.
Jeśli dojdzie do zderzenia ze zwierzęciem
- zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne i załóż kamizelkę odblaskową,
- zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy,
- nie zbliżaj się do rannego zwierzęcia, może być agresywne i niebezpieczne,
- powiadom policję, która wezwie odpowiednie służby (zarządcę drogi lub przedstawiciela koła łowieckiego),
- nie zabieraj zwierzęcia z miejsca zdarzenia – jest to zabronione.