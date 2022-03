Jason Lokilo wyróżniony w głosowaniu kibiców Górnika Łęczna

Głosowanie na najlepszego zawodnika Górnika w lutym odbywało się na klubowym profilu na Facebooku na przełomie lutego i marca. Kibice nie mieli złudzeń kto zasługuje na miano Bogdanka Zawodnika Miesiąca – Jason Lokilo zdobył 300 głosów pozostawiając w tyle drugiego Janusza Gola (89 głosów) oraz Gersona (18 głosów).

W lutym Lokilo zagrał w każdym z czterech spotkań Górnika i miał bardzo duży wpływ na ofensywną grę zielono-czarnych. Belg nie strzelił co prawda gola, ale miał udział przy niemal każdej bramce zdobytej przez Górników w lutym. – Chcę podziękować każdemu głosującemu. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu otrzymania tej nagrody. To wyróżnienie dodaje mi jeszcze więcej motywacji i siły do pracy przed kolejnymi spotkaniami – powiedział Lokilo po otrzymaniu nagrody. – Mam nadzieję, że wspólnie z drużyną osiągniemy zamierzone cele, w tym ten najważniejszy i pozostaniemy w Ekstraklasie. W każdym meczu będę dawał z siebie wszystko, by jak najbardziej pomóc Górnikowi w walce o ligowe punkty – dodał boczny pomocnik zielono-czarnych.

Powołanie do młodzieżówki

Zawodnik Górnika Marcel Wędrychowski otrzymał powołanie na zgrupowanie Reprezentacji Polski U-21, które odbędzie się od 20 marca do 30 marca w Katowicach.

W ramach zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrają mecze eliminacyjne z reprezentacją Izraela (24.03, w HaMoshava), oraz Węgier (29.03 w Zabrzu).