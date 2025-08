Mecz Motor Lublin - Jagiellonia jednak przełożony. Co z biletami? Klub wyjaśnia

Żółto-biało-niebiescy na pewno mają czego żałować. Już od wtorku wszystkie bilety na niedzielne spotkanie zostały wyprzedane.

Motor jeszcze czwartek, w oczekiwaniu na decyzję „Jagi” normalnie szykował się na mecz. Na piątek była też zaplanowana tradycyjna konferencja prasowa z udziałem trenera Mateusza Stolarskiego. Lublinianie będą musieli wprowadzić w życie plan B.

Jagiellonia w czwartkowy wieczór wywalczyła awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Drużyna Adriana Siemieńca pokonała w rewanżu serbski FK Novi Pazar 3:1, a w dwumeczu okazała się lepsza 5:2. W nagrodę zagra z duńskim Silkeborgiem. Rywale dopiero po dogrywce wyeliminowali islandzki KA Akureyri, a decydującego gola na 3:2 zdobyli w 114 minucie. Wiadomo już, że pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek, 7 sierpnia w Danii (godz. 19). Rewanż w Polsce zostanie rozegrany 14 sierpnia (20.15).

Kluczowe pytanie brzmi teraz: co z biletami, które na niedzielę kupili już kibice? Klub z Lublina dokładnie to wyjaśnia.

– Wszystkie zakupione bilety na mecz z Jagiellonią Białystok uprawniają do wejścia na mecz z Piastem Gliwice (16 sierpnia, sobota, godz. 14.45). Nie ma potrzeby ponownego wydruku biletu, zakupu nowych wejściówek ani podejmowania żadnego innego działania – informuje Motor.

Można jednak także zwrócić kupioną wejściówkę. A będzie można to zrobić od poniedziałku, 4 sierpnia (od godz. 12) do maksymalnie soboty, 9 sierpnia (do godz. 14).

– Instrukcja zwrotu online zostanie opublikowana w sobotę. Zwrot biletu odbywa się w tej samej formie, w jakiej został zakupiony, co oznacza, że: bilet zakupiony online można zwrócić wyłącznie online, a bilet zakupiony stacjonarnie można zwrócić wyłącznie w tym sklepie, w którym został zakupiony, pod warunkiem okazania biletu. Zwrotu może dokonać osoba wymieniona na bilecie, a w przypadku zwrotu grupowego tej czynności może dokonać jedna z osób wymienionych na biletach. Zwrot gotówki jest możliwy tylko w przypadku płatności gotówką. Zwrot na kartę realizowany jest wyłącznie w przypadku płatności kartą – czytamy w komunikacie klubu z Lublina.

Piłkarze trenera Stolarskiego o punkty powalczą dopiero 11 sierpnia (poniedziałek). O godz. 19 zmierzą się wówczas w Gdańsku z Lechią.