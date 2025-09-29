Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Motor dzisiaj gra z Radomiakiem. Rehabilitacja za Puchar Polski?

Fabio Ronaldo w czwartkowym meczu z Arką zagrał 72 minuty
Fabio Ronaldo w czwartkowym meczu z Arką zagrał 72 minuty (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Po słabym meczu pucharowym w Gdyni piłkarze Motoru już w poniedziałek wrócą do walki o ligowe punkty. Tym razem czeka ich domowe spotkanie z Radomiakiem. Pierwszy gwizdek zaplanowano dopiero na godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.

Przed losowaniem STS Pucharu Polski piłkarze i kibice Motoru pewnie chcieli uniknąć przede wszystkim dalekiej podróży w środku tygodnia. Los przydzielił im jednak Gdynię, a na dodatek występ w czwartek o 20.30.

Skoro trzeba jechać kilkaset kilometrów, to przed spotkaniem wielu pewnie myślało: oby tylko nie było dogrywki. W tym wypadku życzenie też nie zostało spełnione. Nie dość, że żółto-biało-niebiescy rozegrali 120 minut, to dodatkowo drugi rok z rzędu wyłożyli się już na pierwszej przeszkodzie. Przegrali z Arką 0:1 i resztę rozgrywek „pucharu tysiąca drużyn” obejrzą w telewizji.

Czasu na przygotowania do meczu z Radomiakiem za dużo nie będzie, ale tak się szczęśliwie złożyło, że rywale swój mecz z Zagłębiem Lubin też grali w czwartek. Co więcej, również biegali po boisku 120 minut, a na konie, tak samo, jak „Motorowcy” musieli przełknąć gorzką pigułkę, bo po dublecie Marcela Reguły do 1/16 finału rozgrywek awansowali „Miedziowi”.

Trener Mateusz Stolarski oszczędził wielu podstawowych zawodników swojej drużyny. Wolne w czwartek dostali Ivan Brkić, Jakub Łabojko, Michał Król oraz Filip Luberecki, których w ogóle nie było w kadrze meczowej. Z „podstawy” od pierwszej minuty zagrali tak naprawdę jedynie: Marek Bartos i Bartosz Wolski. 90 minut zaliczył Jacques Ndiaye, a 72 Fabio Ronaldo. Około godzinki na murawie spędzili za to wprowadzeni z ławki: Ivo Rodrigues i Karol Czubak.

– Dla Motoru najważniejsza w tym sezonie jest liga. Stąd też aż osiem zmian w wyjściowym składzie. Dużo zespołów poczyniło bardzo dobre ruchy kadrowe zarówno jeśli chodzi o piłkarzy, jak i o sztaby szkoleniowe. Sztaby są coraz bardziej rozbudowane, a tabela jest bardzo spłaszczona. W poprzedniej kampanii zajęliśmy siódme miejsce i była to niespodzianka dla wszystkich. Natomiast twardo stąpamy po ziemi. Mierzymy wysoko, ale zdajemy sobie sprawę, że swoją pozycję musimy ugruntować. Z Arką oczywiście chcieliśmy wygrać, bo w środku tygodnia byli z nami nasi kibice – mówił po meczu Mateusz Stolarski.

Jego podopieczni w trzech ostatnich występach wywalczyli pięć punktów. Spotkania z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:1) i Zagłębiem (2:2) mogli jednak zarówno wygrać, jak i przegrać, bo choć nie brakowało dobrych momentów, to były i takie, w których dominowali rywale. W tym samym czasie Radomiak zdobył trzy „oczka” po wygranej z Piastem Gliwice. Przegrał za to w Warszawie z Legią 1:4 i w Katowicach z GKS 2:3.

Zespół Joao Henriquesa 10 z 11 punktów wywalczył na swoim stadionie. Z delegacji przywiozła tylko jeden remis (1:1 z Arką). Trzy pozostałe wyjazdy kończyła porażkami, a w sumie na boiskach rywali straciła już 11 goli.

MOTOR ZAPRASZA NA MECZ WCZEŚNIEJ

Spotkanie Motor – Radomiak rozpocznie się dopiero o godz. 20.30, ale pod stadionem w Lublinie warto pojawić się znacznie wcześniej. Już o 17 wystartuje „Motorowe Miasteczko”, w którym, jak zwykle każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie strefa gastronomiczna, sporo atrakcji dla najmłodszych, a do tego występy w ramach akcji „Motor daje szansę”.

PKO BP EKSTRAKLASA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Korona Kielce 0-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 0-2
GKS Katowice - Cracovia 0-3
Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3-2
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3-4
Radomiak Radom - Piast Gliwice 1-0
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1-1
Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2-2
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 0-1

Tabela:

1. Górnik 9 18 14-7
2. Cracovia 8 17 16-9
3. Wisła Płock 8 16 10-5
4. Jagiellonia 7 16 14-10
5. Korona 9 15 11-7
6. Lech 7 13 13-12
7. Legia 7 11 11-6
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Zagłębie 8 10 16-13
10. Widzew 9 10 13-12
11. Motor 8 10 9-12
12. Pogoń 9 10 14-18
13. Bruk-Bet 9 9 11-13
14. Arka 9 9 5-10
15. Raków 7 7 7-11
16. Katowice 9 7 10-20
17. Lechia 9 6 18-22
18. Piast 7 4 3-7

