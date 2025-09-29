Początek października pod znakiem zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

Nowością będzie zespół przystankowy Kampus Zachodni UMCS przy ul. Głębokiej. Obsługiwać go będzie linia nr 12. Jak podkreślają urzędnicy, dzięki temu połączeniem komunikacji miejskiej zostanie objęty odcinek ul. Głębokiej od al. Kraśnickiej do ul. Wileńskiej – do tej pory pomijany przez autobusy.

Zmiany na linii 12

Linia nr 12 zyska nową trasę, która zyskała pozytywne opinie Rady Dzielnicy Czechów Południowy i Rady Dzielnicy Konstantynów. Autobusy w obu kierunkach pojadą ul. Głęboką, z pominięciem fragmentu al. Kraśnickiej i Al. Racławickich. Trasa wyglądać będzie następująco:

… – Parysa – al. Kraśnicka – Głęboka – Sowińskiego – Al. Racławickie – al. Długosza – …

Zmienią się również godziny odjazdów „dwunastki” – i to we wszystkie dni tygodnia.

Dodatkowe kursy

W dni powszednie pojawią się nowe połączenia:

linia 18 – dodatkowy kurs o godz. 17:56 z przystanku Sławinkowska 02,

linia 31 – dodatkowy kurs o godz. 16:28 z przystanku Os. Poręba 02.

Korekty w rozkładach

Zmiany obejmą też godziny kursowania wybranych linii:

Linia 17 (dni powszednie): kurs z przystanku Wyścigowa 01 przesunięty z godz. 4:18 na 4:15, kurs z Jabłonna – Urząd Gminy 02 przesunięty z 4:47 na 4:44, kurs z Paderewskiego 02 o 11:18 wydłużony do Jabłonny, z powrotem o 12:33, kurs z Głuszczyzny 02 przesunięty z 12:27 na 12:42.

Linia 18 (dni powszednie): kurs ze Sławinkowskiej 02 do Elizówki przesunięty z 17:36 na 17:56.

Linia 85: w dni powszednie odjazdy po godz. 16:35 w obu kierunkach będą opóźnione o 15–31 minut, w dni świąteczne wprowadzone zostaną nowe godziny odjazdów do godz. 15:00.

Linia Biała (dni powszednie): zlikwidowany zostaje kurs ze Sławinkowskiej 02 o godz. 17:45 (w zamian pojawia się dodatkowy kurs linii 18 o 17:56).



Linia 28 nadal zawieszona

Na wniosek władz Gminy Strzyżewice okres zawieszenia linii nr 28 został przedłużony do końca 2025 roku, czyli do 31 grudnia.