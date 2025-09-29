Trzynastolatki wyniosły lakiery do paznokci z drogerii. Kradzież nie ujdzie im na sucho

Ukradły lakiery i inne kosmetyki z drogerii w Białej Podlaskiej. Dwie 13-latki odpowiedzą za to przed sądem rodzinnym.
Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia. Policjanci ustalili, że dwie 13-latki podejrzane są o kradzież lakierów oraz innych kosmetyków. Wartość strat sklep oszacował na 1000 złotych.
- Z zapisu sklepowego monitoringu wynikało, że dwie młode dziewczyny zabierały kosmetyki z półek wkładając je do torby. Po tym opuściły drogerię- relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy. - W trakcie prowadzonych czynności policjanci odzyskali część skradzionych produktów. Ustalili również, że nie była to pierwsza taka „wizyta” nastolatek w drogerii- dodaje rzeczniczka. Policja nadal ustala okoliczności sprawy. A nastolatkami zajmie się sąd rodzinny.