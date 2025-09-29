Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Trzynastolatki wyniosły lakiery do paznokci z drogerii. Kradzież nie ujdzie im na sucho

Autor: Zdjęcie autora oprac. eb
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay)

Ukradły lakiery i inne kosmetyki z drogerii w Białej Podlaskiej. Dwie 13-latki odpowiedzą za to przed sądem rodzinnym.

Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia. Policjanci ustalili, że dwie 13-latki podejrzane są o kradzież lakierów oraz innych kosmetyków. Wartość strat sklep oszacował na 1000 złotych.

 - Z zapisu sklepowego monitoringu wynikało, że dwie młode dziewczyny zabierały kosmetyki z półek wkładając je do torby. Po tym opuściły drogerię- relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy.  - W trakcie prowadzonych czynności policjanci odzyskali część skradzionych produktów. Ustalili również, że nie była to pierwsza taka „wizyta” nastolatek w drogerii- dodaje rzeczniczka. Policja nadal ustala okoliczności sprawy. A nastolatkami zajmie się sąd rodzinny.

Lubelskie magazyny krwi świecą pustkami. Szczególnie brakuje dwóch grup
HARMONOGRAM AKCJI

Banki krwi biją na alarm. Brakuje szczególnie dwóch grup

Jesień to czas zbiorów – ale w tym przypadku chodzi o coś znacznie cenniejszego niż jabłka czy dynie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza do udziału w akcjach oddawania krwi, które odbędą się w wielu miejscowościach naszego regionu. To okazja, by podzielić się tym, czego nie da się kupić – życiodajnym darem.
Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku. Będzie doprowadzony na komisję ds. Pegasusa

Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku. Będzie doprowadzony na komisję ds. Pegasusa

Były prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zatrzymanie odbyło się, gdy tylko polityk wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.
Hokejowy remis w meczu Frassati – Sparta, Brat Siennica Nadolna pokonał Unię Rejowiec

Hokejowy remis w meczu Frassati – Sparta, Brat Siennica Nadolna pokonał Unię Rejowiec

Brat Siennica Nadolna lepszy od Unii Rejowiec. Aż osiem goli obejrzeli kibice w spotkaniu: Frassati Fajsławice – Sparta Rejowiec Fabryczny
zdjęcie ilustracyjne

Trzynastolatki wyniosły lakiery do paznokci z drogerii. Kradzież nie ujdzie im na sucho

Ukradły lakiery i inne kosmetyki z drogerii w Białej Podlaskiej. Dwie 13-latki odpowiedzą za to przed sądem rodzinnym.

Victoria Parczew musiała uznać wyższość lidera Podlasia II Biała Podlaska

Beniaminek z Drelowa wrócił do domu z kompletem, Victoria Parczew nie sprostała liderowi

LKS Agrotex Milanów musiał uznać wyższość ligowego debiutanta KS Drelów. W spotkaniu na szczycie prowadzące w tabeli rezerwy Podlasia pokonały na wyjedzie Victorię Parczew.
Początek października pod znakiem zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

Początek października pod znakiem zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej

Od środy, 1 października pasażerów komunikacji miejskiej w Lublinie czekają zmiany. Pojawi się nowy zespół przystankowy przy ul. Głębokiej, wprowadzone zostaną dodatkowe kursy, a w rozkładach niektórych linii zajdą korekty.
Tomasz Brzyski zdobył jedną z bramek dla Cisowianki w meczu z Górnikiem II

KS Cisowianka na piątkę w meczu z Górnikiem II Łęczna, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

KS Cisowianka Drzewce powoli staje się głównym faworytem do awansu do IV ligi. Grzegorzowi Komorowi udało się stworzyć ciekawy zespół, który w sobotę rozbił Górnika II Łęczna aż 5:0.
Znany sołtys rezygnuje. Nie może dogadać się z zastępcą burmistrza Łęcznej

Znany sołtys rezygnuje. Nie może dogadać się z zastępcą burmistrza Łęcznej

Było o nim głośno w całej Polsce za sprawą banerów „Uwaga!!! Jeździsz drogą wstydu gminy Łęczna przepraszamy – mieszkańcy”. Artur Stec zrezygnował z funkcji sołtysa Starej Wsi-Kolonii w powiecie łęczyńskim.
Fabio Ronaldo w czwartkowym meczu z Arką zagrał 72 minuty

Motor dzisiaj gra z Radomiakiem. Rehabilitacja za Puchar Polski?

Po słabym meczu pucharowym w Gdyni piłkarze Motoru już w poniedziałek wrócą do walki o ligowe punkty. Tym razem czeka ich domowe spotkanie z Radomiakiem. Pierwszy gwizdek zaplanowano dopiero na godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.
Jest umowa na remont DW 878. Efekty jeszcze w tym roku

Jest umowa na remont DW 878. Efekty jeszcze w tym roku

Jest umowa na remont drogi wojewódzkiej 878 w Janowie Lubelskim. Mieszkańcy jeszcze w tym roku skorzystają z nowej nawierzchni.

PGE Start Lublin zdobył Pekao Superpuchar Polski. Pierwsze trofeum w historii

PGE Start Lublin zdobył Pekao Superpuchar Polski. Pierwsze trofeum w historii

To jest niezwykle ciężkie do wytłumaczenia. PGE Start Lublin w pierwszej połowie nie istniał na parkiecie i był kompletnie zdominowany przez Energę Trefl Sopot. Po zmianie stron jednak „czerwono-czarni” włączyli zdecydowanie wyższy bieg i wygrali 82:77. Nie trzeba dodawać, że jest to pierwszy taki triumf w historii klubu.
Orlen Oil Motor Lublin gonił z całych sił, ale nie obronił mistrzostwa PGE Ekstraligi
ZDJĘCIA
galeria

Orlen Oil Motor Lublin gonił z całych sił, ale nie obronił mistrzostwa PGE Ekstraligi

Orlen Oil Motor Lublin był blisko odrobienia ogromnych strat z Torunia w drugim finale PGE Ekstraligi. „Koziołki” wygrały na swoim torze z PRES Grupą Deweloperską 52:38, ale do obrony tytułu ostatecznie zabrakło im czterech „oczek”
Łada łatwo ograła Bug, a Hetman zrobił swoje w Majdanie Starym

Łada rozbiła groźnego beniaminka, dwie czerwone kartki w Krasnymstawie i siódma wygrana Hetmana

W ósmej kolejce ciekawie zapowiadało się spotkanie w Biłgoraju. Łada podejmowała groźnego beniaminka z Hanny, który potrafił odebrać już punkty Hetmanowi Zamość i Lubliniance. W sobotę drużyna Bartosza Bodysa była jednak tylko tłem dla rywali. Przegrała 0:5, a mogła jeszcze wyżej.
Dave Assuncao zaliczył w niedzielę dwie asysty

Avia lepsza od Podlasia, skromna wygrana Chełmianki

Po derbowej porażce ze Świdniczanką nastroje w obozie Avii nie mogły być najlepsze. Drużyna Wojciecha Szaconia błyskawicznie powetowała sobie jednak straty. Najpierw odprawiła z kwitkiem Ruch Chorzów w STS Pucharze Polski, a w niedzielę przywiozła komplet punktów z kolejnych derbów, tym razem w Białej Podlaskiej.
Bez celnego strzału i bez punktów. Górnik Łęczna przegrał z Chrobrym

Bez celnego strzału i bez punktów. Górnik Łęczna przegrał z Chrobrym

W tym sezonie nie brakowało meczów, w których Górnik Łęczna zasługiwał na więcej. Niestety, niedzielne spotkanie w Głogowie do nich nie należało. Bardzo mało wykreowanych sytuacji, ani jednego celnego strzału, a na koniec w pełni zasłużona porażka z Chrobrym 0:2. A to oznacza, że zielono-czarni po jedenastu kolejkach pozostają jedynym zespołem w Betclic I lidze bez zwycięstwa.

