Lubelskie: Pięć ciężarówek spłonęło w nocy na parkingu. "Stały bardzo blisko siebie"

Pięć ciężarówek spłonęło w nocy w gminie Kock. Do pożaru wezwano kilkanaście zastępów Straży Pożarnej.
Ogień wybuchł przed godz. 3 w nocy w miejscowości Talczyn w powiecie lubartowskim. – To były ciągniki siodłowe z naczepami, bez towaru. Po dotarciu na miejsce ciężarówki były już niemal całkowicie objęte ogniem, bo znajdowały się bardzo blisko siebie - relacjonuje mł. bryg. mgr Sławomir Listosz, rzecznik komendy PSP w Lubartowie. Samochody stały na parkingu firmy logistycznej. Obok nie było zabudowań. – Nikt nie został poszkodowany. Obecnie trwa szacowanie strat, a te na pewno będą pokaźne- przyznaje rzecznik lubartowskiej straży.
Działania gaśnicze, które prowadziło kilkanaście zastępów PSP i miejscowe OSP, trwały kilka godzin. Teraz okoliczności zdarzenia i przyczynę pożaru bada policja.