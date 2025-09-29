Znany sołtys rezygnuje. Nie może dogadać się z zastępcą burmistrza Łęcznej

W oświadczeniu, które opublikował na Facebooku, pisze, że decyzja wynika z „poczucia bezsilności i sprzeciwu wobec mechanizmów politycznych, które zatruwają gminę oraz uniemożliwiają uczciwą, bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności”. A dalej podaje już więcej szczegółów.

„Bezpośrednim powodem są trudności we współpracy z zastępcą burmistrza panem Bartłomiejem Zwolakiewiczem (należy do PO-przyp. red.)”. Stec przywołuje konkretną sytuacją dotyczącą organizacji imprezy „Zakończenia lata z sołtysami i Franco”. „Chwilę przed rozpoczęciem wydarzenia, pan Bartłomiej Zwolakiewicz zadzwonił do mnie, podważając sens organizacji tego wydarzenia i stawiając absurdalne zarzuty”- opisuje były już sołtys. Na koniec stwierdza, że „nie zgadza się, by ktokolwiek prowadził swoje partyjne interesy rękami sołtysa”.

Stec był sołtysem od 2021 roku. Zrobiło się o nim głośno w 2022 roku, gdy wypowiedział banerową wojnę burmistrzowi Łęcznej. – Moja rodzina mieszka tu od sześciu pokoleń. Przez osiem lat mieszkałem w innym powiecie – parczewskim. Nie jest za bogaty, ale tam wszystko co trzeba, jest zrobione – tłumaczył nam wówczas Stec. Przy błotnistych drogach postawił duże plandeki z napisem „Uwaga!!! Jeździsz drogą wstydu gminy Łęczna przepraszamy – mieszkańcy”.

– Regularnie chodziłem i o to pytałem. Raz pieniądze były, raz już ich nie było. Była też mowa, że budowa nastanie, gdy miasto sprzeda nieruchomości. Sprzedało i nic się nie wydarzyło – narzekał Stec. Mieszkańcy zaczęli działać na własną rękę. Żeby przynajmniej na błotnistej drodze mógł zawrócić szkolny autobus, jeden z mieszkańców użyczył części swojej działki.

Informacja o rezygnacji odbiła się dużym echem wśród mieszkańców. „Dziękuję Wam za każdą rozmowę, każdą pomoc i każde dobre słowo podczas mojej pracy jako sołtysa. To był dla mnie zaszczyt działać razem z Wami dla naszej miejscowości. Choć dziś rezygnuję z tej funkcji, wierzę, że to nie koniec, a początek nowych pomysłów i działań dla dobra naszej wspólnoty”- napisał Stec.

W tym roku były już sołtys otrzymał od wojewody lubelskiego dyplom za zaangażowanie w rozwój sołectwa, m.in. poprzez skuteczne wdrażanie projektów, które poprawiają jakość życia mieszkańców.