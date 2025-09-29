Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Victoria Łukowa samodzielnym liderem zamojskiej klasy okręgowej

Autor: bs
(fot. KAMIL GAC)

W „najciekawszej lidze świata” już tylko jeden zespół może się pochwalić pełną zdobyczą punktową. Jest nim Victoria Łukowa. Zespół dowodzony przez trenera Jarosława Stępnia pokonał w niedzielę w Łabuniach tamtejszą Spartę i jest samodzielnym liderem tabeli

Zespół z Łukowej był zdecydowanym faworytem w starciu z beniaminkiem, ale na pierwszego gola jego kibice musieli nieco poczekać. W 40 minucie wynik meczu otworzył Maciej Welman i do przerwy przyjezdni zgodnie z planem prowadzili.

Tuż po zmianie stron Welman ponownie trafił do siatki, a kiedy w 62 minucie trafił na 3:0 emocje w zasadzie się skończyły. Victoria nie spuściła jednak z tonu i w 83 minucie wynik spotkania ustalił Marcel Pędlowski.

Po ośmiu kolejkach zespół z Łukowej z dorobkiem 24 punktów jest samodzielnym liderem zamojskiej klasy okręgowej. Podziw może budzić także bilans bramkowy Krzysztofa Żukowskiego i spółki. Victoria zdobyła do tej pory 30 bramek i straciła zaledwie jedną. Miało to miejsce w pierwszej kolejce w meczu z Huczwą Tyszowce. Tym samym zespół trenera Stępnia poza serią ośmiu zwycięstw z rzędu może pochwalić się siedmioma spotkaniami bez straty bramki.

Sparta Łabunie – Victoria Łukowa 0:4 (0:1)

Bramki: Welman (40, 46, 62), Pędlowski (83).

Sparta: Ochal – Bosiak, D. Goździuk (84), Kruk, Latawiec, Mikulski, M. Nowak, T. Nowak (68), Wolski (77), Wójcicki, Zając.

Victoria: Żukowski, Węgrzn, Mac. Ostrowski, Mar. Ostrowski, Świerszcz, Buczek (87 Hyz), R. Stępień, Marzęda, Leżański (77 Zagrodny), Pędlowski, Welman (68 Wójcik).

Sędziował: Burak.

Na innych boiskach

Wydarzeniem kolejki była wygrana Gryfa Gminy Zamość nad BKS Bodaczów. Zespół trenera Sebastiana Luterka zagrał świetne zawody i w pełni zasłużenie zwyciężył 4:1. Wysokie i efektowne zwycięstwo odniósł Graf Chodywańce, którego do wygranej nad Olimpiakosem Tarnogród poprowadził Marcos Vinicius. Cenne trzy punkty po dublecie Stanisława Rybki dopisał Huragan Hrubieszów, który pokonał u siebie Roztocze Szczebrzeszyn.

Choć w Obszy padła tylko jedna bramka mecz tamtejszych Błękitnych był niezwykle emocjonujący. W 69 minucie za dwie żółte kartki boisko musiał opuścić Vladyslav Shukailo. Mijały kolejne minuty, a rezultat pozostawał bez zmian. W doliczonym czasie gry za dwa „żółtka” z boiska został wyrzucony bramkarz Błękitnych Rafał Jaśkowiak. Goście zwietrzyli szansę i w siódmej minucie doliczonego czasu gry Jakub Droździel trafił do siatki i zapewnił Pogoni arcyważne trzy punkty.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Gryf Gmina Zamość – BKS Bodaczów 4:1 (Sienkiewicz 5, Vistovskyi 18, Kusch-Vasylyshyn 52, 90 – Wróbel 88) * Potok Sitno – Huczwa Tyszowce 0:3 (Lis 13, Materna 49, 90) * Grom Różaniec – Andoria Mircze 1:3 (Uchman 17 – Wójtowicz 6, 88, Kluczek 69) * Korona Łaszczów – Omega Stary Zamość 1:0 (Materrazzo 53) * Graf Chodywańce – Olimpiakos Tarnogród 6:0 (M. Vinicius 10, 24, 55, 56, Bobyliak 43, Murjas 75) * Huragan Hrubieszów – Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (Rybka 45, 51) * Błękitni Obsza – Pogoń 96 Łaszczówka 0:1 (Droździel 90+7) * Sparta Łabunie – Victoria Łukowa 0:4 (Welman 40, 46, 62, Pędlowski 83).

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Graf Chodywańce - Olimpiakos Tarnogród 6-0
Huragan Gmina Hrubieszów - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 2-0
Błękitni Obsza - Pogoń 96 Łaszczówka 0-1
Potok Sitno - Huczwa Tyszowce 0-3
Grom Różaniec - Andoria Mircze 1-3
Korona Łaszczów - Omega Stary Zamość 1-0
Sparta Łabunie - Victoria Łukowa 0-4
Gryf Gmina Zamość - BKS Bodaczów 4-1

Tabela:

1. Victoria 8 24 30-1
2. Bodaczów 8 21 30-7
3. Graf 8 20 19-6
4. Gryf 8 18 30-10
5. Andoria 8 16 19-8
6. Huczwa 8 15 22-14
7. Huragan 8 14 16-17
8. Korona 8 12 16-20
9. Grom 8 9 17-24
10. Omega 8 8 17-19
11. Pogoń 7 7 12-18
12. Błękitni 8 6 7-13
13. Sparta 8 6 9-26
14. Roztocze 8 5 8-19
15. Potok 8 1 8-30
16. Olimpiakos 8 0 7-35

