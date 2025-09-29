Victoria Łukowa samodzielnym liderem zamojskiej klasy okręgowej

Zespół z Łukowej był zdecydowanym faworytem w starciu z beniaminkiem, ale na pierwszego gola jego kibice musieli nieco poczekać. W 40 minucie wynik meczu otworzył Maciej Welman i do przerwy przyjezdni zgodnie z planem prowadzili.

Tuż po zmianie stron Welman ponownie trafił do siatki, a kiedy w 62 minucie trafił na 3:0 emocje w zasadzie się skończyły. Victoria nie spuściła jednak z tonu i w 83 minucie wynik spotkania ustalił Marcel Pędlowski.

Po ośmiu kolejkach zespół z Łukowej z dorobkiem 24 punktów jest samodzielnym liderem zamojskiej klasy okręgowej. Podziw może budzić także bilans bramkowy Krzysztofa Żukowskiego i spółki. Victoria zdobyła do tej pory 30 bramek i straciła zaledwie jedną. Miało to miejsce w pierwszej kolejce w meczu z Huczwą Tyszowce. Tym samym zespół trenera Stępnia poza serią ośmiu zwycięstw z rzędu może pochwalić się siedmioma spotkaniami bez straty bramki.

Sparta Łabunie – Victoria Łukowa 0:4 (0:1)

Bramki: Welman (40, 46, 62), Pędlowski (83).

Sparta: Ochal – Bosiak, D. Goździuk (84), Kruk, Latawiec, Mikulski, M. Nowak, T. Nowak (68), Wolski (77), Wójcicki, Zając.

Victoria: Żukowski, Węgrzn, Mac. Ostrowski, Mar. Ostrowski, Świerszcz, Buczek (87 Hyz), R. Stępień, Marzęda, Leżański (77 Zagrodny), Pędlowski, Welman (68 Wójcik).

Sędziował: Burak.

Na innych boiskach

Wydarzeniem kolejki była wygrana Gryfa Gminy Zamość nad BKS Bodaczów. Zespół trenera Sebastiana Luterka zagrał świetne zawody i w pełni zasłużenie zwyciężył 4:1. Wysokie i efektowne zwycięstwo odniósł Graf Chodywańce, którego do wygranej nad Olimpiakosem Tarnogród poprowadził Marcos Vinicius. Cenne trzy punkty po dublecie Stanisława Rybki dopisał Huragan Hrubieszów, który pokonał u siebie Roztocze Szczebrzeszyn.

Choć w Obszy padła tylko jedna bramka mecz tamtejszych Błękitnych był niezwykle emocjonujący. W 69 minucie za dwie żółte kartki boisko musiał opuścić Vladyslav Shukailo. Mijały kolejne minuty, a rezultat pozostawał bez zmian. W doliczonym czasie gry za dwa „żółtka” z boiska został wyrzucony bramkarz Błękitnych Rafał Jaśkowiak. Goście zwietrzyli szansę i w siódmej minucie doliczonego czasu gry Jakub Droździel trafił do siatki i zapewnił Pogoni arcyważne trzy punkty.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Gryf Gmina Zamość – BKS Bodaczów 4:1 (Sienkiewicz 5, Vistovskyi 18, Kusch-Vasylyshyn 52, 90 – Wróbel 88) * Potok Sitno – Huczwa Tyszowce 0:3 (Lis 13, Materna 49, 90) * Grom Różaniec – Andoria Mircze 1:3 (Uchman 17 – Wójtowicz 6, 88, Kluczek 69) * Korona Łaszczów – Omega Stary Zamość 1:0 (Materrazzo 53) * Graf Chodywańce – Olimpiakos Tarnogród 6:0 (M. Vinicius 10, 24, 55, 56, Bobyliak 43, Murjas 75) * Huragan Hrubieszów – Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (Rybka 45, 51) * Błękitni Obsza – Pogoń 96 Łaszczówka 0:1 (Droździel 90+7) * Sparta Łabunie – Victoria Łukowa 0:4 (Welman 40, 46, 62, Pędlowski 83).