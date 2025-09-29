Jest umowa na remont DW 878. Efekty jeszcze w tym roku

Jest umowa na remont drogi wojewódzkiej 878 w Janowie Lubelskim. Mieszkańcy jeszcze w tym roku skorzystają z nowej nawierzchni.
Kilka dni temu Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z firmą Wod-Bud z Kraśnika. Chodzi o 2,7 km DW 878 od węzła Lasy Janowskie aż po ulicę Ulanowską w Janowie Lubelskim. Inwestycja za 5,8 mln zł ma być gotowa w ciągu 75 dni.
-To bardzo ważny odcinek dla mieszkańców całego powiatu janowskiego. Jest również kluczowy z perspektywy rozwoju turystyki w regionie. Drogi wojewódzkie są krwiobiegiem całego województwa, dlatego konsekwentnie inwestujemy w ich rozwój i modernizację- podkreśla wicemarszałek Piotr Breś.
Inwestycja obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, frezowanie, nową warstwę, budowę chodników, remont istniejących zjazdów i nowe oznakowanie.