Sport
Motor Lublin stracił skrzydłowego na około dwa miesiące

Jacques Ndiaye jednak wypada z gry na dłużej. Skrzydłowy Motoru podczas poniedziałkowego meczu z Radomiakiem doznał urazu stawu skokowego. Klub z Lublina poinformował, że Senegalczyka czeka około ośmiu tygodni przerwy.

Niewykluczone, że Jacques Ndiaye w tym roku nie pojawi się już na boisku
Niewykluczone, że Jacques Ndiaye w tym roku nie pojawi się już na boisku (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Spotkanie z Radomiakiem było pechowe dla żółto-biało-niebieskich. Kontuzji w trakcie gry było więcej. Problemy z Achillesem miał Paweł Stolarski i z tego powodu opuścił murawę.

Na boisku został Jakub Łabojko, ale w końcówce nie był już w stanie normalnie biegać.

Największego pecha miał jednak Ndiaye. Senegalczyk zameldował się na murawie od razu po przerwie w miejsce Bradly van Hoevena. Już w 68 minucie musiał go jednak zastąpić Mathieu Scalet.

Kto oglądał poniedziałkowe zawody, ten na pewno był zaniepokojony, bo „Żak” nie był w stanie opuścić murawy o własnych siłach. Niby podczas transmisji na kanale Canal+Sport 3 pojawiła się informacja, że to tylko lekkie podkręcenie. Niestety, szybko okazało się, że ze zdrowiem skrzydłowego Motoru nie jest najlepiej.

W środę klub z Lublina poinformował, że trener Mateusz Stolarski nie będzie mógł liczyć na Ndiaye przez około dwa miesiące.

– Ostatni mecz z urazami zakończyli: Jakub Łabojko, Paweł Stolarski i Mbaye Jacques Ndiaye. W przypadku pierwszej dwójki badania wykluczyły konieczność dłuższej przerwy i zawodnicy bez przeszkód będą przygotowywać się z resztą drużyny do nadchodzącego meczu z Rakowem Częstochowa. Inaczej wygląda sytuacja Jacquesa. Szczegółowe badania wykazały złamanie w okolicy stawu skokowego. Nasz skrzydłowy jest już po operacji, a jego przerwa potrwa około ośmiu tygodni – czytamy w komunikacie.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak wygląda sytuacja zdrowotna kilku innych graczy. Arkadiusz Najemski wrócił do treningów po urazie przeciążeniowym kolana. Herve Matthys też czuje się lepiej po naciągnięciu mięśnia i także trenuje z zespołem. Florian Haxha miał problem z żebrami, ale badania wykluczyły konieczność dłuższej przerwy. Indywidualnie ćwiczy za to Kacper Plichta.

Czytaj więcej o:
Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski jacques ndiaye

W centrum Chełma po niedoszłej inwestycji pozostała jedna wielka dziura

Zamiast biurowca – dziura w ziemi. Burza po decyzji rządu o zamknięciu inwestycji Fabryka

Miał być nowoczesny biurowiec, nowe miejsca pracy i symbol gospodarczej nadziei dla jednego z najbiedniejszych miast w Polsce. Zamiast tego, w centrum Chełma od wielu miesięcy zieje ogromny wykop zasłonięty parkanem. Decyzja rządu o zamknięciu inwestycji Fabryka wywołała w mieście falę frustracji i polityczną burzę. Prezydent Jakub Banaszek mówi wprost o „doktrynie Ch** z tą Polską Wschodnią”.

Niewykluczone, że Jacques Ndiaye w tym roku nie pojawi się już na boisku

Motor Lublin stracił skrzydłowego na około dwa miesiące

Jacques Ndiaye jednak wypada z gry na dłużej. Skrzydłowy Motoru podczas poniedziałkowego meczu z Radomiakiem doznał urazu stawu skokowego. Klub z Lublina poinformował, że Senegalczyka czeka około ośmiu tygodni przerwy.
Akademicy z Białej Podlaskiej wygrali po raz pierwszy w obecnym sezonie - pokonali Gwardię Koszalin

AZS AWF Biała Podlaska ograł KSPR Gwardię Koszalin

W zaległym spotkaniu pierwszej kolejki AZS AWF Biała Podlaska pokonał KSPR Gwardię Koszalin. W sobotę bialczanie wystąpią na boisku Pogoni Szczecin
Piłkarki Galiczanki i Zagłębia przed rozpoczęciem zawodów w Biłgoraju

Galiczanka Lwów przegrała w Biłgoraju z Zagłębiem Lubin

W środę do ciekawej konfrontacji doszło w Biłgoraju, gdzie w roli gospodarza występuje Galiczanka Lwów. Ukraińska drużyna rywalizowała z mistrzem Polski, KGHM MKS Zagłębie Lubin.

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu na północy Ukrainy, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni – informuje ministerstwo energetyki w Kijowie.
Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala – to tragiczny bilans pożaru domu w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na kochający dom czeka aż 151 kotów.
Prezydent Francji Emmanuel Macron

Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z rosyjskiej floty cieni

Agencja AFP poinformowała w środę, że na pokład tankowca u zachodnich wybrzeży Francji, wiązanego z rosyjską tzw. flotą cieni, weszli żołnierze francuscy. Wcześniej we Francji wszczęto śledztwo dotyczące tej jednostki. Nazwa statku pojawiła się w związku z niedawnymi incydentami związanymi z przelotami dronów nad Kopenhagą i Norwegią.
Lublin włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”

Lublin włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”

Miasto Lublin dołącza do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez Przemocy”, która zwraca uwagę na konieczność ochrony najmłodszych przed krzywdzeniem oraz budowania bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci.
Burmistrz Majkutewicz (z lewej) wygrał ostatnie wybory samorządowe wprowadzając do rady miasta sporą grupę sołtysów
Końskowola

Ryczałtowe diety dla sołtysów za udział w... naradach

Miasto Końskowola zmienia zasady wynagradzania sołtysów. Samorządowcy przyjęli uchwałę, która przyznaje im prawo do zryczałtowanych, miesięcznych diet. Formalnie za udział w zwoływanych przez burmistrza naradach, a w rzeczywistości: w sesjach. Poprzednia uchwała tego rodzaju została uchylona.
Avia w pierwszej rundzie pokonała Ruch Chorzów

Jest szansa na kolejny awans. Flota Świnoujście rywalem Avii Świdnik w Pucharze Polski

Dzisiaj poznaliśmy pary 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie reprezentuje już tylko jedna drużyna – trzecioligowa Avia Świdnik. I trzeba przyznać, że los uśmiechnął się do żółto-niebieskich. Pod koniec października drużynę Wojciecha Szaconia czeka domowe spotkanie z innym trzecioligowcem – Flotą Świnoujście.
Wojciech Kalinowski otworzył wynik meczu na Wieniawie

Avia zmarnowała dwa rzuty karne, ale i tak wyeliminowała Lubliniankę z Pucharu Polski

W środę rozgrywane były mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu lubelskim. Avia Świdnik pokonała Lubliniankę 3:1, chociaż goście już na samym początku meczu zmarnowali... dwa rzuty karne.
Czego nie może zabraknąć w jesiennej garderobie? Zainspiruj się kolekcją z polskiego butiku online

PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4-0
Motor Lublin - Radomiak Radom 2-2

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Zagłębie 9 13 20-13
9. Radomiak 10 12 17-18
10. Motor 9 11 11-14
11. Raków 9 11 10-13
12. Widzew 10 10 13-13
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 10 9 5-14
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 