Sport
Motor Lublin w piątek zaprasza do Lubartowa na sparing i piknik

Autor: Zdjęcie autora lukisz
PKO BO Ekstraklasa i Betclic I liga w weekend pauzują ze względu na przerwę reprezentacyjną. To nie znaczy jednak, że kibice Motoru będą się nudzić. Klub z Lublina w piątek zaprasza wszystkich do... Lubartowa. Żółto-biało-niebiescy tam zagrają sparing ze Stalą Rzeszów.

(fot. Motor Lublin)

Mecz kontrolny z pierwszoligową Stalą, która niedawno rozbiła w Łęcznej Górnika aż 4:0, to nie jedyne wydarzenie planowane w najbliższy piątek.

Już o godz. 14.30 klub z Lublina zaprasza kibiców na piknik, gdzie tym razem działać będzie „Motorowe Miasteczko”. Atrakcji nie zabraknie, zapowiadane są: foodtrucki, animacje i atrakcje dla dzieci, a do tego konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych. Piknik potrwa do godz. 19.

Sparing ze Stalą rozpocznie się za to o godz. 16. Trzeba jeszcze dodać, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Piłkarze Mateusza Stolarskiego na przerwę reprezentacyjną udali się w dobrych nastrojach. W końcu, po czterech meczach bez wygranej wywalczyli komplet punktów. Niespodziewanie Jacques Ndiaye i jego koledzy pokonali wicelidera z Zabrza. I to na jego stadionie. Lublinianie pokazali się też z dużo lepszej strony niż w poprzednich spotkaniach. Zdecydowanie lepiej bronili, a do tego wykreowali kilka dobrych sytuacji. Dzięki wygranej 1:0 szybko wydostali się ze strefy spadkowej i obecnie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli.

Kolejny mecz o punkty odbędzie się dopiero w niedzielę, 14 września. Wówczas o godz. 12.15 na Motor Lublin Arenie zamelduje się beniaminek z Niecieczy. Bruk-Bet Termalica ma tyle samo punktów, co żółto-biało-niebiescy – osiem, ale ciut lepszy bilans bramek (10-10) przy 6-9 ekipy z Lublina.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Stal Rzeszów Motor Lublin pko bp ekstraklasa

Motor Lublin w piątek zaprasza do Lubartowa na sparing i piknik

Motor Lublin w piątek zaprasza do Lubartowa na sparing i piknik

PKO BO Ekstraklasa i Betclic I liga w weekend pauzują ze względu na przerwę reprezentacyjną. To nie znaczy jednak, że kibice Motoru będą się nudzić. Klub z Lublina w piątek zaprasza wszystkich do... Lubartowa. Żółto-biało-niebiescy tam zagrają sparing ze Stalą Rzeszów.
PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

