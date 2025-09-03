Motor Lublin w piątek zaprasza do Lubartowa na sparing i piknik

Mecz kontrolny z pierwszoligową Stalą, która niedawno rozbiła w Łęcznej Górnika aż 4:0, to nie jedyne wydarzenie planowane w najbliższy piątek.

Już o godz. 14.30 klub z Lublina zaprasza kibiców na piknik, gdzie tym razem działać będzie „Motorowe Miasteczko”. Atrakcji nie zabraknie, zapowiadane są: foodtrucki, animacje i atrakcje dla dzieci, a do tego konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych. Piknik potrwa do godz. 19.

Sparing ze Stalą rozpocznie się za to o godz. 16. Trzeba jeszcze dodać, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Piłkarze Mateusza Stolarskiego na przerwę reprezentacyjną udali się w dobrych nastrojach. W końcu, po czterech meczach bez wygranej wywalczyli komplet punktów. Niespodziewanie Jacques Ndiaye i jego koledzy pokonali wicelidera z Zabrza. I to na jego stadionie. Lublinianie pokazali się też z dużo lepszej strony niż w poprzednich spotkaniach. Zdecydowanie lepiej bronili, a do tego wykreowali kilka dobrych sytuacji. Dzięki wygranej 1:0 szybko wydostali się ze strefy spadkowej i obecnie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli.

Kolejny mecz o punkty odbędzie się dopiero w niedzielę, 14 września. Wówczas o godz. 12.15 na Motor Lublin Arenie zamelduje się beniaminek z Niecieczy. Bruk-Bet Termalica ma tyle samo punktów, co żółto-biało-niebiescy – osiem, ale ciut lepszy bilans bramek (10-10) przy 6-9 ekipy z Lublina.