środa, 17 września 2025 r.
Z Motoru Lublin do trzeciej ligi niemieckiej

Autor: lukisz
Kaan Caliskaner zagrał dla Motoru 25 meczów
Kaan Caliskaner zagrał dla Motoru 25 meczów (fot. Piotr Michalski)

Kaan Caliskaner, który w poprzednim sezonie był zawodnikiem Motoru Lublin w środę został zaprezentowany jako nowy zawodnik niemieckiego trzecioligowca FC Saarbrucken.

Caliskaner w Polsce pojawił się zimą sezonu 23/24. W rundzie wiosennej zaliczył 14 występów dla Jagielloni Białystok. Zdobył dwa gole, zaliczył jedną asystę, a na koniec rozgrywek niespodziewanie świętował z „Jagą” tytuł mistrza Polski. W Białymstoku szybko jednak z niego zrezygnowano.

W lecie zmienił pracodawcę i przeniósł się do beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Motoru. W Lublinie miał lepsze i gorsze momenty. Imponował dryblingami jednak nie dawał liczb. Bilans w ekipie żółto-biało-niebieskich zamknął na: 25 meczach, jednej bramce i dwóch asystach. W 14 spotkaniach pojawiał się na murawie od pierwszej minuty. Już pod koniec maja okazało się jednak, że nie ma dla niego miejsca w zespole trenera Mateusza Stolarskiego.

25-latek długo szukał nowego pracodawcy. Dopiero w środę podpisał umowę z niemieckim FC Saarbrucken. Po sześciu kolejkach tamtejszej III ligi nowy pracodawca Caliskanera zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów.

PKO BP EKSTRAKLASA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Widzew Łódź - Arka Gdynia 2-0
Legia Warszawa - Radomiak Radom 4-1
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1-1
Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1-0
Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1-2
Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2-0
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0-1
Wisła Płock - Cracovia odwołany

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Górnik 8 15 11-5
3. Cracovia 7 14 13-9
4. Korona 8 14 11-7
5. Jagiellonia 6 13 13-10
6. Legia 6 10 10-5
7. Widzew 8 10 11-9
8. Lech 6 10 11-12
9. Pogoń 8 10 11-14
10. Zagłębie 7 9 14-11
11. Bruk-Bet 8 9 11-11
12. Motor 7 9 7-10
13. Radomiak 8 8 14-16
14. Arka 8 8 5-10
15. Katowice 8 7 10-17
16. Raków 6 6 6-10
17. Piast 6 4 3-6
18. Lechia 8 3 14-19

