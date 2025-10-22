Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Żółto-biało-niebiescy w lidze nie wygrali już od sześciu spotkań. Po porażce z GKS Katowice wylądowali tuż nad strefą spadkową, a przed sobą mają kolejne trudne zawody z Widzewem Łódź. Mimo kiepskich wyników na razie zmiany trenera jednak nie będzie.

– Jestem osobą, która jest bardzo cierpliwa i patrzy na projekt zawsze długofalowo. Goncalo Feio, kiedy był trenerem Motoru, to przegrał pięć kolejnych meczów. W tym czasie Ireneusz Mamrot z Górnika Łęczna został zwolniony po trzech przegranych. Publicznie powiedział wtedy, że na tym polega różnica między klubem wywarzonym, a takim, który reaguje emocjonalnie. W Motorze Goncalo został i jak potem złapał serię zwycięstw, to poprowadził nas do kolejnego awansu – tłumaczył Zbigniew Jakubas na antenie TVP Sport.

Dodał również, że czeka na kolejne mecze, bo do tej pory zespół miał sporo pecha.

– Często bywa w tym sezonie tak, że mecz wygrany po jakimś błędzie jednak remisowaliśmy. Mamy przed sobą trudne spotkanie z Widzewem, bo ta drużyna jest rozpędzona, ale poczekamy i zobaczymy – wyjaśnia prezes klubu z Lublina.

Podkreślił, że nadal ma zaufanie do trenera Stolarskiego.