Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 22 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
12:24
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera (fot. DW)

Po piątkowej porażce Motoru Lublin z GKS Katowice pojawiło się mnóstwo spekulacji, że lada dzień posadę trenera straci Mateusz Stolarski. Okazuje się jednak, że na razie szkoleniowiec może spać spokojnie. Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na TVP Sport przyznał, że na każdy projekt patrzy długofalowo.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Żółto-biało-niebiescy w lidze nie wygrali już od sześciu spotkań. Po porażce z GKS Katowice wylądowali tuż nad strefą spadkową, a przed sobą mają kolejne trudne zawody z Widzewem Łódź. Mimo kiepskich wyników na razie zmiany trenera jednak nie będzie.

– Jestem osobą, która jest bardzo cierpliwa i patrzy na projekt zawsze długofalowo. Goncalo Feio, kiedy był trenerem Motoru, to przegrał pięć kolejnych meczów. W tym czasie Ireneusz Mamrot z Górnika Łęczna został zwolniony po trzech przegranych. Publicznie powiedział wtedy, że na tym polega różnica między klubem wywarzonym, a takim, który reaguje emocjonalnie. W Motorze Goncalo został i jak potem złapał serię zwycięstw, to poprowadził nas do kolejnego awansu – tłumaczył Zbigniew Jakubas na antenie TVP Sport.

Dodał również, że czeka na kolejne mecze, bo do tej pory zespół miał sporo pecha.

– Często bywa w tym sezonie tak, że mecz wygrany po jakimś błędzie jednak remisowaliśmy. Mamy przed sobą trudne spotkanie z Widzewem, bo ta drużyna jest rozpędzona, ale poczekamy i zobaczymy – wyjaśnia prezes klubu z Lublina.

Podkreślił, że nadal ma zaufanie do trenera Stolarskiego.

– To on wprowadził nas do ekstraklasy. W zeszłym sezonie wynik był ponadprzeciętny, a ofensywny futbol zapewnił nam pełny stadion. Mamy fajny sztab, trener go budował i dajmy mu szansę się odbudować. Nie tacy konkurenci potrafili wpaść w serię porażek. Będę zaniepokojony, jeżeli mecze dalej będą wyglądały źle. Nie chodzi nawet o przegraną, bo zawsze można przegrać. W ostatnim mecz nasza drużyna jednak nie istniała. Trener po Rakowie mówił, że to był najsłabszy występ odkąd przejął Motor, ale z GKS Katowice nie istnieliśmy. Kuba Łabojko napisał mi sms-a, że przeprasza, bo ta porażka to jego wina. Zachował się w sposób nieodpowiedzialny, moim zdaniem brakuje nam trochę cwaniactwa – tłumaczy Jakubas.

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice
galeria
ZDJĘCIA

Co by było, gdyby? Motor rozbity u siebie przez GKS Katowice

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Musimy wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Musimy wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Motor Lublin Zbigniew Jakubas mateusz stolarski

Pozostałe informacje

Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Lubelskie kuratorium oświaty sprawdza, czy organizacja i udział młodzieży w konferencji „Między informacją a dezinformacją” w Tomaszowie Lubelskim były zgodne z prawem. W konferencji uczestniczył m.in. lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Po piątkowej porażce Motoru Lublin z GKS Katowice pojawiło się mnóstwo spekulacji, że lada dzień posadę trenera straci Mateusz Stolarski. Okazuje się jednak, że na razie szkoleniowiec może spać spokojnie. Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na TVP Sport przyznał, że na każdy projekt patrzy długofalowo.
Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) przygotowała na końcówkę roku dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego dwa kluczowe nabory: Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” oraz Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”. Oba stanowią kontynuację Działań, które w poprzednich edycjach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych firm i przyniosły wymierne efekty dla gospodarki regionu.
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Znaną powszechnie, ale niestety wciąż skuteczną metodą "na policjanta" działała grupa przestępcza, którą właśnie rozbili krasnostaswcy policjanci. Zatrzymali w Warszawie pięciu członków szajki.
Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Szukając dziś taniego sposobu na ogrzewanie domu, nie trzeba już iść na kompromis i godzić się na codzienną, pracochłonną obsługę kotła, wystarczy zainstalować pompę ciepła, która zapewni nie tylko pełny komfort użytkowy, ale też jedne z najniższych kosztów ogrzewania – przekonują eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wskazują za najnowszymi badaniami opinii użytkowników, że to urządzenie sprawdza się w różnych budynkach, dodatkowo świetnie współpracuje z fotowoltaiką i magazynami energii, przynosząc kolejne korzyści.
Dobra drukarka, dobre wydruki

Dobra drukarka, dobre wydruki

Na co dzień raczej nie myślimy o tym, jak ważne są w naszym życiu przedmioty, których używamy. Ekspres do kawy, pralka, kuchenka... Ale i drukarka. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, studiujesz, czy po prostu chcesz wydrukować kilka fajnych zdjęć, niezawodna drukarka jest niezbędna.
para oglądająca samochody poleasingowe https://elements.envato.com/car-dealership-manager-advises-spouses-when-choosi-HMXELUY

Jak finansować auto poleasingowe – leasing, kredyt, gotówka?

Auta poleasingowe od kilku lat cieszą się w Polsce rosnącą popularnością – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. To samochody, które po zakończeniu umowy leasingowej wracają do firmy leasingowej, a następnie trafiają do sprzedaży jako używane auta. Najczęściej są to samochody osobowe eksploatowane przez 2–4 lata, regularnie serwisowane i posiadające pełną dokumentację. Dzięki temu można kupić używany samochód w bardzo dobrym stanie technicznym, często w niższej cenie niż w komisie czy salonie.
Temu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Za kratkami na pewno spędzi najbliższe 3 miesiące

Koszmar trwał od lat. Sąd aresztował damskiego boksera

Długo znosiła upokorzenia i przemoc, ale w końcu nie wytrzymała. Kobieta, nad którą jej partner od kilku lat znęcał się psychicznie i fizycznie zawiadomiła policję. 44-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a sąd uznał, że należy go izolować i aresztował tymczasowo na 3 miesiące.
Orkiestrze towarzyszyć będą znani puławskiej publiczności wokaliści

Koncert muzyki filmowej na zwieńczenie puławskiej "Senioriady"

Dzisiaj o godz. 17 w sali widowiskowej Domu Chemika publiczność będzie miała okazję wysłuchać wiązanki z popularnych polskich filmów i seriali telewizyjnych z dawnych lat. Utwory wykona Puławska Orkiestra Dęta, której będą towarzyszyć wokaliści Zbigniewa Jonaka.
zdjęcie ilustracyjne

Szpiedzy zatrzymani w Białej Podlaskiej. W ich telefonach zdjęcia obiektów wojskowych

ABW zatrzymała w Białej Podlaskiej dwóch młodych Ukraińców, którzy mieli działać na rzecz wywiadu rosyjskiego. W ich telefonach zabezpieczono m.in. zdjęcia obiektów wojskowych.

Sanja Radosavljević - nowa skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin

Wielki transfer PGE MKS El-Volt Lublin

Sanja Radosavljević nową zawodniczką PGE MKS El-Volt Lublin
Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Święto Zmarłych, przypadające na początek listopada, jest wyjątkowym czasem refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. W tym okresie groby naszych bliskich stają się miejscami, które odwiedzamy częściej niż zazwyczaj. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o ich wygląd i stan. Przygotowanie grobu na Święto Zmarłych to nie tylko kwestia estetyki, ale także wyraz szacunku dla zmarłych. W niniejszym artykule podpowiemy, jak krok po kroku przygotować miejsce spoczynku bliskiej osoby, by w pełni oddać się zadumie w dniu ich pamięci.
Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Wybór odpowiedniego druku do materiałów promocyjnych to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy. To, w jaki sposób Twoje materiały będą prezentowane, może znacząco wpłynąć na postrzeganie marki przez klientów. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różne techniki druku i ich zastosowanie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z wyborem druku, takie jak technologia, jakość, koszty i czas realizacji.

Podpisanie listu intencyjnego to symboliczny moment dla utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

By pamięć o nich nie przepadła. Ma powstać Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

Od pomysłów i prowadzonych przez kilka lat rozmów przechodzą do czynów. We wtorek podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny. Są już jego wstępne wizje i wstępnie proponowane lokalizacje.
Miasto niebawem otworzy przedłużenie ul. Węglarza. Mieszkańcy domagają się też przedłużenia ul. Koryznowej.

Przedłużenie Koryznowej? Mieszkańcy chcą, miasto nie ma kasy

W najbliższym czasie otwarte ma zostać przedłużenie ulicy Węglarza. Prace nad tym odcinku dobiegły końca, a ulica czeka tylko na odbiór techniczny. Mieszkańcy tej okolicy domagają się jednak również przedłużenia ulicy Koryznowej. Na to póki co się jednak nie zanosi.
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 